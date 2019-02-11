2019-02-11T11:24:03+03:00
Происшествия

Петербурженка сбежала из окна третьего этажа по связанным одеялам на Кавказ

Девушка влюбилась в мужчину из Владикавказа и уехала к нему на родину
Алена БЕЛЯЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Девушка сбежала в ОсетиюДевушка сбежала в ОсетиюФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Жительница Санкт-Петербурга выбрала необычный способ побега из дома. Ради любви к уроженцу Северного Кавказа 29-летняя девушка решила рискнуть жизнью и выбралась из квартиры жилого здания, расположенного на проспекте Обуховской Обороны, через окно.

О побеге девушки стало известно от ее 21-летнего брата, который 11 февраля пришел в полицию и написал заявление. По словам парня, его сестра исчезла еще в прошлую субботу. Беглянка связала трос из одеял и по нему спустилась из окна квартиры на третьем этаже.

После удачного побега, девушка вышла в прямой эфир в своем аккаунте в Инстаграм и рассказала, что покинула отчий дом из-за любви к своему парню-осетину и уезжает с ним во Владикавказ.

Примечательно, что для побега и последующего переезда на Северный Кавказ девушка выбрала нетривиальный наряд. В полицейской ориентировке значится, что беглянка была одета в малиновые лосины, куртку с мехом и серые угги.

Почему девушке пришлось покидать дом через окно, а не через дверь, не сообщается. Возможно, родители были против связи с кавказцем, и поэтому девушки пришлось устраивать настоящий побег. Сейчас полицейские продолжают поиски беглянки, ее местонахождение устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Северном Кавказе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Новый детский сад в Ессентуках получил народное название
В Кисловодске следователи заинтересовались смертью 5-летней девочки, которая выпала из окна
В Ставрополе уволили мусорившего на остановке водителя маршрутки
Бензин в Дагестане оказался самым недоступным для населения среди регионов России
В Кисловодске под колесами авто погиб 80-летний мужчина
В ДТП под Ставрополем погибли два человека
В Железноводске 90-летний жених взял в жены 84-летнюю невесту
Автомобиль оставил без газа 300 домов в Дагестане
На Ставрополье будут судить банду наркоторговцев
В Кисловодске пятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа
Ставрополец украл две картины у знакомого художника
В Кисловодске росгвардейцы поймали вора-домушника
В Карачаево-Черкесии нашли банду, обналичившую почти 2 млрд рублей
В Ставрополе пройдет серия концертов духового концерта Осиновского
В КБР стащили оборудование для грузового крана стоимостью 1,9 млн рублей
На Ставрополье "БМВ" заехал под "КАМАЗ": трое погибших, двое в реанимации
Телефонный мошенник получил 100 тысяч от доверчивой пенсионерки из Ставрополя
Военно-Грузинскую дорогу снова закрыли
В Ессентуках подростка сбил 78-летний водитель
В Нальчике расследуют гибель парня на железной дороге
В Ингушетии произошла перестрелка между охраной и разбойниками, налетевшими на отделение почты
На Ставрополье грабитель с ножом отнял у пожилой женщины последние 500 рублей