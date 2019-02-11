Петербурженка сбежала из окна третьего этажа по связанным одеялам на Кавказ

Жительница Санкт-Петербурга выбрала необычный способ побега из дома. Ради любви к уроженцу Северного Кавказа 29-летняя девушка решила рискнуть жизнью и выбралась из квартиры жилого здания, расположенного на проспекте Обуховской Обороны, через окно.

О побеге девушки стало известно от ее 21-летнего брата, который 11 февраля пришел в полицию и написал заявление. По словам парня, его сестра исчезла еще в прошлую субботу. Беглянка связала трос из одеял и по нему спустилась из окна квартиры на третьем этаже.

После удачного побега, девушка вышла в прямой эфир в своем аккаунте в Инстаграм и рассказала, что покинула отчий дом из-за любви к своему парню-осетину и уезжает с ним во Владикавказ.

Примечательно, что для побега и последующего переезда на Северный Кавказ девушка выбрала нетривиальный наряд. В полицейской ориентировке значится, что беглянка была одета в малиновые лосины, куртку с мехом и серые угги.

Почему девушке пришлось покидать дом через окно, а не через дверь, не сообщается. Возможно, родители были против связи с кавказцем, и поэтому девушки пришлось устраивать настоящий побег. Сейчас полицейские продолжают поиски беглянки, ее местонахождение устанавливается.