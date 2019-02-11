Появилась информация о мести сенатора Арашукова своему предшественнику в Совете Федерации

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, арестованный по делу об убийствах и участии в преступном сообществе, мог пытаться через силовиков оказывать давление на своего предшественника Вячеслава Дерева. Такая информация появилась в ряде российских СМИ 11 февраля.

Напомним, что несколько лет назад в Карачаево-Черкессии были убиты зампредседателя общественного черкесского движения «Адыгэ-Хасэ» Аслан Жуков и советник тогдашнего главы региона Фраль Шебзухов. Следователи обвиняют в заказе двух убийств сенатора Рауфа Арашукова.

Предполагаемый организатор этих преступлений Рустам Копсергенов заявил на допросе, что именно сенатор Арашуков поручил ему устранить Шебзухова за полмиллиона рублей. Сенатор ответил на это обвинение тем, что Копсергенов оговорил его по указанию его предшественника, бывшего члена Совфеда от КЧР сенатора Вячеслава Дерева. Копсергенов мол, получил за это от Дерева сумму в 100 тысяч евро.

Сестра погибшего Аслана Жукова Алла Камбиева, напротив говорит прессе, что Рауф Арашуков много раз угрожал Дереву, чтобы он прекратил поддерживать родственников убитого. «Говорил, что возьмет и пустит Дерева по миру, что на него следователи нароют все что только захотят», — цитирует ее слова Lenta.ru

Сейчас Вячеслава Дерева обвиняю в хищении из государственного бюджета суммы в 110 миллионов рублей. Он пребывает под арестом в одном из столичных СИЗО.

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