По делу сенатора Арашукова разыскивают еще троих фигурантов

В Москве заявили о розыске еще троих фигурантов, связанных с арестованным сенатором от Карачаево-Черкесии Рауфом Арашуковым.

Об этом сообщил следователь из столичного суда. Причем с его слов, двое находятся в федеральном розыске, а один - в международном. Личности не раскрываются.

Сегодня по делу Арашукова проходят семь подозреваемых. Включая директора "Ессентукигоргаза" Алана Кятова. Последним, но в качестве свидетеля, подвязали бывшего сенатора от КЧР Вячеслава Дерева.

Напомним, сейчас сенатор Арашуков сидит в Лефортово и ест баланду. Его обвиняют в заказе убийств, участии ОПГ и давлении на свидетелей. А его отец сидит в СИЗО по подозрению в организации преступного сообщества и хищении природного газа на 30 млрд рублей.

Кстати, жил самый молодой в России сенатор в шикарной подаренной отцом Раулем квартире за 99 млн рублей.

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