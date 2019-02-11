2019-02-11T12:44:50+03:00
Происшествия

Возвращенных из тюрьмы Ирака детей передали родным на Северный Кавказ

На чужбину к боевикам их увезли завербованные матери
Евгения СОКОРЕВА
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"Возвращенцам" от 4 до 13 лет"Возвращенцам" от 4 до 13 летФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Из тюрьмы Багдада в Россию вернули 27 детей. Всем от 4 до 13 лет. Одних в Ирак увезли завербованные матери, последовавшие на войну вслед за боевиками. Другие не видели российского неба вовсе и родились уже на Востоке.

Спецбортом МЧС детей доставили в аэропорт Жуковский, а оттуда в Медцентр имени Сербского на обследование с последующей передачей опекунам с Северного Кавказа.

Процесс контролирует уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Сотрудники аппарата обещают помочь родным маленьких "возвращенцев" оформить все необходимые для проживания, лечения и обучения документы.

Напомним, 5 января из Ирака уже вернули 30 детей. Из них 23 ребенка уехали к опекунам в Дагестан. Сегодня, по информации члена Совета по правам человека при главе Чечни Хеды Саратовой, в Сирии и Ираке ждут помощи еще около 2 тысяч россиянок с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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