В Дагестане мужчина спас из огня соседку с детьми

История героического спасения женщины с детьми приключилась в дагестанском селе Гильяр. Ее герои: 45-летний Мариф Балабеков с 21-летним сыном Мирзежаном.

Ночью из полыхающего по соседству дома отец с сыном спасли Алжану с дочками Илитой и Фатимой. Те крепко спали в задымленной комнате, а значит не приди Мариф на помощь, задохнулись бы еще до приезда пожарных. Обо всем стало известно из соцсетей.

В администрации Магарамкентского района "Комсомольской правдой на Северном Кавказе" рассказали, что время тогда, действительно, шло на секунды:

- За проявленные отвагу и самоотверженность Марифа Балабекова хотят представить к награде, - добавила пресс-секретарь Гюльмира Закуева. - Кстати, произошел случай в январе, но обо всем мы узнали только сейчас.

Как отмечает глава Гильяра Алияр Магомедов, дом у попавшей в беду семьи полностью сгорел, и сейчас его жильцы временно устроились у близких.

- Руководство района по закону поможет как полагается и обязательно окажет пасильную помощь. Но у нас и люди очень дружелюбные, многие уже протянули руку помощи, - отметил Алияр Магамедов.

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