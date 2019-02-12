2019-02-12T15:46:52+03:00
Общество

ВТБ на Ставрополье увеличил рефинансирование кредитов в 1,5 раза

В 2018 году более тысячи жителей края перевели свои кредиты сюда в рамках программы рефинансирования займов сторонних банков
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ВТБ на Ставрополье увеличил рефинансирование кредитов в 1,5 разаВТБ на Ставрополье увеличил рефинансирование кредитов в 1,5 раза
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Всего за 12 месяцев прошлого года сумма выдачи превысила 640 млн рублей, что 1,5 раза больше аналогичного показателя 2017 года.

Программа рефинансирования ВТБ позволяет объединить любые кредиты других банков в один. При этом возможно значительно снизить ежемесячный платеж и получить дополнительные денежные средства - до 5 млн рублей без поручительства третьих лиц. В настоящий момент в ВТБ программа доступна по ставке от 11% годовых.

Александр Дыренко, управляющий банка ВТБ в Ставропольском крае, Республике Дагестан и Кабардино-Балкарской Республике, отметил:

- Программы рефинансирования достаточно востребованы у жителей региона, которые стремятся снизить расходы по обслуживанию уже существующих кредитных обязательств. ВТБ готов содействовать этому, формируя предложения, которые успешно конкурируют на финансовом рынке Ставрополья, и интересны клиентам банка.

Рефинансированием могут воспользоваться заемщики с положительной кредитной историей, которые на момент обращения своевременно осуществили не менее шести ежемесячных выплат по кредиту в другом банке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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