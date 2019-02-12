2019-02-12T22:53:03+03:00
Происшествия

В Дагестане устроили самосуд над полицейским

Страж порядка выстрелил в авто с 17-летним подростком за рулем [видео]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments29
Парня порезало осколками стекла.Парня порезало осколками стекла.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В селе Хаджалмахи (Дагестан) местные жители отомстили полицейскому, открывшему огонь по авто с подростком за рулем. Сегодня около полудня мимо рынка проскочила машина без госномеров. Требование остановиться для досмотра водитель проигнорировал. Тогда сотрудник МВД трижды выстрелил - два раза попал в стекло, осколком которого и задело 17-летнего сельчанина Магомедсалама Гаджиева.

В органах действия стража порядка назвали обоснованными, но земляки парня решили наказать стрелка и его коллег. Говорят, юноша просто не услышал приказа патрульных из-за рыночного гула, а значит палить по ни в чем не виновному полицейский не смел.

- Стрелявшего в итоге избили, - утверждают свидетели самосуда.

Жители дагестанского села избили полицейских, выстреливших в подростка.

При этом в больнице сообщают, что никого к ним не доставляли - ни полицейских, ни подростка. Жители Хаджалмахи считают, что таким образом правоохранители пытаются замять неприятный инцидент и скрыть факт стрельбы от начальства.

Впрочем некоторые встали на сторону сотрудника МВД и считают, что в машине мог ехать бандит, намерено не притормозивший по требованию полицейских.

- Сотруднику пришлось вести огонь, потому что существовала реальная угроза жизни полицейского — автолюбитель мог наехать на него. Также полицейский не должен был дать опасному нарушителю скрыться. Это достаточные основания, чтобы открыть огонь, — убеждены в управлении МВД Дагестана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В селе Дагестана устроили самосуд над мужчинами, 8 лет продававшими в секс-рабство родственницу

Двоих участников уже наказали [видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Хорошо горит!": В Йошкар-Оле арестованный прямо в камере устроил костер из уголовного дела
Теперь его будут судить по статье "Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность следователя в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела" [видео]
Новости 24