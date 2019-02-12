В Дагестане устроили самосуд над полицейским
В селе Хаджалмахи (Дагестан) местные жители отомстили полицейскому, открывшему огонь по авто с подростком за рулем. Сегодня около полудня мимо рынка проскочила машина без госномеров. Требование остановиться для досмотра водитель проигнорировал. Тогда сотрудник МВД трижды выстрелил - два раза попал в стекло, осколком которого и задело 17-летнего сельчанина Магомедсалама Гаджиева.
В органах действия стража порядка назвали обоснованными, но земляки парня решили наказать стрелка и его коллег. Говорят, юноша просто не услышал приказа патрульных из-за рыночного гула, а значит палить по ни в чем не виновному полицейский не смел.
- Стрелявшего в итоге избили, - утверждают свидетели самосуда.
Жители дагестанского села избили полицейских, выстреливших в подростка.
При этом в больнице сообщают, что никого к ним не доставляли - ни полицейских, ни подростка. Жители Хаджалмахи считают, что таким образом правоохранители пытаются замять неприятный инцидент и скрыть факт стрельбы от начальства.
Впрочем некоторые встали на сторону сотрудника МВД и считают, что в машине мог ехать бандит, намерено не притормозивший по требованию полицейских.
- Сотруднику пришлось вести огонь, потому что существовала реальная угроза жизни полицейского — автолюбитель мог наехать на него. Также полицейский не должен был дать опасному нарушителю скрыться. Это достаточные основания, чтобы открыть огонь, — убеждены в управлении МВД Дагестана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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