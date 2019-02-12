В Дагестане устроили самосуд над полицейским

В селе Хаджалмахи (Дагестан) местные жители отомстили полицейскому, открывшему огонь по авто с подростком за рулем. Сегодня около полудня мимо рынка проскочила машина без госномеров. Требование остановиться для досмотра водитель проигнорировал. Тогда сотрудник МВД трижды выстрелил - два раза попал в стекло, осколком которого и задело 17-летнего сельчанина Магомедсалама Гаджиева.

В органах действия стража порядка назвали обоснованными, но земляки парня решили наказать стрелка и его коллег. Говорят, юноша просто не услышал приказа патрульных из-за рыночного гула, а значит палить по ни в чем не виновному полицейский не смел.

- Стрелявшего в итоге избили, - утверждают свидетели самосуда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/691504" frameborder="0"></iframe> Жители дагестанского села избили полицейских, выстреливших в подростка.

При этом в больнице сообщают, что никого к ним не доставляли - ни полицейских, ни подростка. Жители Хаджалмахи считают, что таким образом правоохранители пытаются замять неприятный инцидент и скрыть факт стрельбы от начальства.

Впрочем некоторые встали на сторону сотрудника МВД и считают, что в машине мог ехать бандит, намерено не притормозивший по требованию полицейских.

- Сотруднику пришлось вести огонь, потому что существовала реальная угроза жизни полицейского — автолюбитель мог наехать на него. Также полицейский не должен был дать опасному нарушителю скрыться. Это достаточные основания, чтобы открыть огонь, — убеждены в управлении МВД Дагестана.

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