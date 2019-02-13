В Дагестане осудили главу районного ГИБДД, избившего маршрутчика

В Дагестане осудили бывшего начальника районного отдела ГИБДД, который избил водителя маршрутки из-за мелкой ссоры на дороге. Как сообщили " Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по республике, инцидент произошел еще второго октября прошлого года.

Казим Казиев ехал на своем автомобиле Lexus по улице Советская в Буйнакске и не поделил дорогу с водителем пассажирской "Газели". Высокопоставленный полицейский перегородил трассу, вышел из машины и начал в оскорбительной форме требовать у мужчины документы на машину и водительские права. Но и этого майору показалось мало, он вытащил ключи из замка зажигания микроавтобуса и выкинул их на дорогу.

Однако и этот жест не смог усмирить гнев полицейского. Казиев несколько раз ударил водителя грузовика по голове и шее. Только после этого главный полицейский Буйнакска успокоился, сел в свой автомобиль и поехал дальше. А избитый водитель маршрутки обратился в правоохранительные органы с жалобой.

Суд признал Казиева виновным в нанесении травм пострадавшему мужчине. Теперь уже бывшего полицейского приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Кроме того, после освобождения он еще год не сможет работать в правоохранительных органах.