Врач на Ставрополье зарабатывает 51 тысячу в месяц

Мониторинг зарплат "бюджетников" Ставрополья в 2018 году показал, что врачи, педагоги в университетах и научные сотрудники получают по краю в среднем около 51 тысячи рублей в месяц. Если верить аналитикам, всего за год у первых и вторых ЗП выросла на четверть, а у последних - аж на 68%(!).

Данные приводит Северо-Кавказстат с пометкой, что цифры им предоставили сами больницы, образовательные центры, школы, культурные учреждения и прочие государственные и муниципальные учреждения. А их правдивость никто не проверял.

- В федеральном статистическом наблюдении поучаствовали 2,5 тысячи ставропольских организаций с численностью работников 86,2 тысячи человек, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы, - сказали в аналитическом агентстве. - Полномочия по проверке деятельности хозяйствующих субъектов не предусмотрены, как противоречащие принципам официального статистического учёта.

Специалисты также утверждают, что "нянечки" в детсадах зарабатывают 23 тысячи рублей (зарплата выросла за год на 3,6%), школьные учителя - почти 25 тысяч (+1,3%), работники культуры и педагоги допобразования - больше 25 тысяч (+24% и +10%), а средний медперсонал и преподаватели с мастерами производственного обучения в техникумах и институтах - 26 тысяч рублей (+15%).

Отдельно приведем заработок младшего медперсонала и соцработников. В 2018 году их зарплата доросла до 24 тысяч рублей в месяц. Для первых годовой прирост достиг существенных 39%, а для вторых - 33%.

- Необходимо отметить, что средняя заработная плата включает не только оплату по тарифным ставкам (должностным окладам), а является фактически начисленной ЗП со всеми выплатами. Включая все виды надбавок, единовременные поощрения, оплату за предоставленное жилье и коммунальные услуги, а также расчет за работы на условиях внутреннего совмещения профессий, - подчеркнули аналитики.