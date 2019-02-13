2019-02-13T17:52:38+03:00
Происшествия

В ставропольском селе из-за утечки газа задохнулись пять человек

Среди погибших маленький мальчик
Евгения СОКОРЕВА
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Аналогичный случай произошел в Пятигорске в прошлом месяцеАналогичный случай произошел в Пятигорске в прошлом месяцеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В селе Новомихайловском Красногвардейского района угарным газом отравились насмерть четверо взрослых и мальчик 2010 года рождения. В Ставропольском СКР "Комсомольской правде на Северном Кавказе" рассказали, что по данному факту следователи уже начали проверку. Предварительной причиной трагедии назвали утечку.

- По предварительным данным, трагедия произошла в следствии нарушений при эксплуатации газового оборудования, - сказали в ведомстве. - В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователем проведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз.

Напомним, в середине января этого года в Пятигорске также из-за утечки пострадали семь человек, включая годовалого ребенка. Одну женщину тогда спасти не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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