В ставропольском селе из-за утечки газа задохнулись пять человек

В селе Новомихайловском Красногвардейского района угарным газом отравились насмерть четверо взрослых и мальчик 2010 года рождения. В Ставропольском СКР "Комсомольской правде на Северном Кавказе" рассказали, что по данному факту следователи уже начали проверку. Предварительной причиной трагедии назвали утечку.

- По предварительным данным, трагедия произошла в следствии нарушений при эксплуатации газового оборудования, - сказали в ведомстве. - В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователем проведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз.

Напомним, в середине января этого года в Пятигорске также из-за утечки пострадали семь человек, включая годовалого ребенка. Одну женщину тогда спасти не удалось.