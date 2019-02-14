2019-02-14T10:47:33+03:00
Общество

Семен Слепаков опроверг операцию на сердце: "Обо мне пишут скучные фейки"

Популярный комик сообщил, что у него со здоровьем все хорошо [видео]
Алена БЕЛЯЕВА
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У Семена нет проблем со здоровьемУ Семена нет проблем со здоровьемФото: Алексей Петрушин
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Семен Слепаков рассказал правду о своем состоянии здоровья. Популярному комику пришлось это сделать после того, как ряд СМИ сообщили, что он уже долгое время страдает от нарушения ритмов сердца. По информации инсайдеров, в данный момент продюсер рейтинговых сериалов сейчас находится в одной из столичных клиник, где ему провели небольшую операцию.

Фанаты юмориста тут же завалили его Инстаграм вопросами о состоянии здоровья. Семен Слепаков решил успокоить поклонников и разместил пост с опровержением. Уроженец Пятигорска заявил, что новость о госпитализации является фейком и расстроился, что о нем ходят такие скучные слухи:

- Мои фейковые новости гораздо более скучные, чем у Харламова. Никакой искры между мной и Батрухой... даже обидно как-то. Спасибо, всем, кто звонит и волнуется, но прекращайте. У меня все прекрасно, еду на репетицию концерта. Всех с днем Влюбленных! Не болейте.

Фанаты комика выдохнули и тут же накинулись на СМИ, разместивших подобную информацию.

- Как можно публиковать такие новости? Ведь операция на сердце - это не шутки.

- Семен, спасибо вам большое, что рассказали нам правду. Стыдно должно быть тем, кто вас оболгал.

Напомним, Семен Слепаков не в первый раз размещает в своем Инстаграме новость, которая разлетается по просторам интернета с невероятной скоростью. Если в этот раз шоумэна вынудили это сделать сплетни, то летом он стал одним из самых популярных пользователей соцсети, благодаря песне в честь ЧМ-2018. Тогда Слепаков предложил назначить Рамзана Кадырова тренером сборной России по футболу.

Семен Слепаков едет на репетицию концерта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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