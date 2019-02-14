Средства юридических лиц теперь застрахованы

Ставропольский филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) уведомляет клиентов юридических лиц, что с 1 января 2019 года вступают в силу изменения, внесенные в Федеральный закон от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Теперь действие системы страхования вкладов распространяется на денежные средства юридических лиц, отнесенных в соответствии с законодательством РФ к малым предприятиям, сведения о которых содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Новой редакцией Федерального закона предусмотрено страхование денежных средств малого предприятия в рублях и иностранной валюте, размещенных на основании договора банковского вклада или банковского счета в банке – участнике системы страхование вкладов, имеющем право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц.

Размер страхового возмещения для вкладчика малого предприятия при наступлении страхового случая в банке после 1 января 2019 года устанавливается в рублях в размере 100 процентов суммы всех застрахованных обязательств банка перед таким вкладчиком (за вычетом суммы встречных требований банка к вкладчику), но не более 1,4 млн рублей в совокупности.

Таким образом, в соответствии с Федеральным законом с 1 января 2019 года к числу вкладчиков, у которых средства на банковских счетах (вкладах) застрахованы в системе страхования вкладов, наряду с физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, дополнительно отнесены малые предприятия.

АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 26 августа 2005 года под номером 866, что гарантирует возмещение денежных средств для вкладчиков, индивидуальных предпринимателей, а с 1 января 2019 года и юридических лиц.

Для организаций и индивидуальных предпринимателей в банке действуют предложения по оформлению пакетов услуг расчетно-кассового обслуживания. Каждый пакет услуг имеет свои преимущества для клиента, помогает сэкономить на расчётно-кассовом обслуживании, а в рамках предложения «ФОРА-Старт» банк отменяет комиссию за открытие и ведение расчетного счёта и обслуживание системы «Банк-Клиент» - поэтому стоимость данного пакета 0 рублей.

С адресами и режимом работы подразделений Ставропольского филиала АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) можно ознакомиться здесь.

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