2019-02-14T12:44:53+03:00
Экономика

Средства юридических лиц теперь застрахованы

Размер страхового возмещения устанавливается в рублях в размере 100 % суммы
Поделиться:
..Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

Ставропольский филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) уведомляет клиентов юридических лиц, что с 1 января 2019 года вступают в силу изменения, внесенные в Федеральный закон от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Теперь действие системы страхования вкладов распространяется на денежные средства юридических лиц, отнесенных в соответствии с законодательством РФ к малым предприятиям, сведения о которых содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Новой редакцией Федерального закона предусмотрено страхование денежных средств малого предприятия в рублях и иностранной валюте, размещенных на основании договора банковского вклада или банковского счета в банке – участнике системы страхование вкладов, имеющем право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц.

Размер страхового возмещения для вкладчика малого предприятия при наступлении страхового случая в банке после 1 января 2019 года устанавливается в рублях в размере 100 процентов суммы всех застрахованных обязательств банка перед таким вкладчиком (за вычетом суммы встречных требований банка к вкладчику), но не более 1,4 млн рублей в совокупности.

Таким образом, в соответствии с Федеральным законом с 1 января 2019 года к числу вкладчиков, у которых средства на банковских счетах (вкладах) застрахованы в системе страхования вкладов, наряду с физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, дополнительно отнесены малые предприятия.

АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 26 августа 2005 года под номером 866, что гарантирует возмещение денежных средств для вкладчиков, индивидуальных предпринимателей, а с 1 января 2019 года и юридических лиц.

Для организаций и индивидуальных предпринимателей в банке действуют предложения по оформлению пакетов услуг расчетно-кассового обслуживания. Каждый пакет услуг имеет свои преимущества для клиента, помогает сэкономить на расчётно-кассовом обслуживании, а в рамках предложения «ФОРА-Старт» банк отменяет комиссию за открытие и ведение расчетного счёта и обслуживание системы «Банк-Клиент» - поэтому стоимость данного пакета 0 рублей.

С адресами и режимом работы подразделений Ставропольского филиала АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) можно ознакомиться здесь.

Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Педагоги из Невинномысска побывали на Всероссийском съезде учителей химии
Медленно и беспощадно: ставрополец до смерти захлопал любимую выбивалкой для ковра
В Ставрополе за эгоистичную парковку на иномарку вылили ведро краски
Минздрав Кабардино-Балкарии проверяет больницы после скандала с грязными матрацами
Пока в России инфляция, в Дагестане продукты дешевеют
На Ставрополье после отравления угарным газом пяти человек завели уголовное дело
Ставрополец попытался подкупить судью и попал под следствие
В Ингушетии чиновник растратил почти 50 млн "бюджетных" рублей
Ставропольские инспекторы ДПС спасли замерзавшего на трассе водителя
В Дагестане бизнесмен украл при строительстве школе 33 млн рублей
В ДТП в Пятигорске погиб 45-летний водитель
Автоинспекторы Ставрополья помогли вовремя доставить ребенка в больницу
В Дагестане при столкновении трех автомобилей погиб человек
В Ингушетии на скамью подсудимых сядет экс-глава минэкономики
МВД изъяло восхитившие Илона Маска «Жигули-наоборот»
На Ставрополье заживо сгорели 15 собак
У напавших на отделение почты в Ингушетии нашли тайник с оружием
В Ессентуках объявили конкурс обрядовых масляничных чучел
На Ставрополье полицейский предложил нарушителю "выкупить" права
В Невинномысске на Масленицу испекут разноцветные блинчики