2019-02-14T11:55:06+03:00
Происшествия

Ставропольчанка попросила Бастрыкина наказать врача, который поставил ее сыну неверный диагноз

Глава ведомства поручил передать уголовное дело в центральный аппарат СК России
Алена БЕЛЯЕВА
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Бастрыкин пообещал разобраться с жалобой ставропольчанкиБастрыкин пообещал разобраться с жалобой ставропольчанкиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Жительница Ставропольского края приехала в Москву, ради встречи с главой Следственного комитета России. На личном приеме у Александра Бастрыкина женщина рассказала, что ее маленькому сыну был поставлен неправильный диагноз, что привело к операции и проблемам со здоровьем.

По словам ставропольчанки, ее несовершеннолетний ребенок заболел еще в 2016 году. Она пришла на прием к врачу в больницу Новоалександровского района. Медик, провел осмотр мальчика и поставил неверный диагноз. Из-за этого пациенту в последствии потребовалось хирургическое вмешательство.

Ставропольские следователи провели расследование и довели дело до суда, где заведующую больницы признали виновной в халатности и привлекли к уголовной ответственности. Но разгневанной матери этого оказалось мало. Теперь женщина хочет, чтобы на скамье подсудимых оказался и лечащий врач, который поставил неверный диагноз. Именно об этом она и попросила Александра Бастрыкина.

Глава ведомства пообещал разобраться в ситуации. Уголовное дело уже передано в центральный аппарат Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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