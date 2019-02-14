Ставропольчанка попросила Бастрыкина наказать врача, который поставил ее сыну неверный диагноз

Жительница Ставропольского края приехала в Москву, ради встречи с главой Следственного комитета России. На личном приеме у Александра Бастрыкина женщина рассказала, что ее маленькому сыну был поставлен неправильный диагноз, что привело к операции и проблемам со здоровьем.

По словам ставропольчанки, ее несовершеннолетний ребенок заболел еще в 2016 году. Она пришла на прием к врачу в больницу Новоалександровского района. Медик, провел осмотр мальчика и поставил неверный диагноз. Из-за этого пациенту в последствии потребовалось хирургическое вмешательство.

Ставропольские следователи провели расследование и довели дело до суда, где заведующую больницы признали виновной в халатности и привлекли к уголовной ответственности. Но разгневанной матери этого оказалось мало. Теперь женщина хочет, чтобы на скамье подсудимых оказался и лечащий врач, который поставил неверный диагноз. Именно об этом она и попросила Александра Бастрыкина.

Глава ведомства пообещал разобраться в ситуации. Уголовное дело уже передано в центральный аппарат Следственного комитета.