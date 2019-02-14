Арестованный Рауф Арашуков останется сенатором Совета Федерации

Арестованный сенатор Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков сохранит свои полномочия. Глава региона Рашид Темрезов и спикер Валентина Матвиенко признались, что у них нет полномочий снять парламентария с должности.

На инвестиционном форуме в Сочи 14 февраля глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил, что он не сможет снять Рауфа Арашукова с должности. Это подтвердили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главы КЧР.

— [Обязанности Арашукова] пока никто не будет исполнять, — заявил Темрезов. — Идут следственные мероприятия. Специалисты датут правовую оценку действиям сенатора. Полномочий по отзыву [парламентария] у главы субъекта нет.

Эту же информацию подтвердила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она сообщила, что есть лишь два способа досрочно лишиться сенаторского кресла. Первый — написать добровольный отказ. Второй — суд должен признать действующего сенатора виновным в нарушении законодательства Российской Федерации.

Следовательно, высокой должности сенатора Арашукова до суда ровным счётом ничего не грозит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/689162" frameborder="0"></iframe> Чем известен арестованный сенатор Рауф Арашуков.Молодого и перспективного кавказского политика с казалось бы, большим будущим следователи обвиняют в организации убийств. Вот так «киндер-сюрприз»!Александр Ширков

Напомним, что Рауф Арашуков был задержан на заседании Совфеда 30 января 2019 года. Обвинение зачитывал лично генпрокурор Юрий Чайка, а в задержание курировал председатель Следкома России Александр Бастрыкин.

Сенатора обвиняют в организации как минимум двух политических заказных убийств. Следствие считает, что по его указке весной 2010 года были устранены лидер молодёжного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслан Жуков и советник президента Карачаево-Черкесии Фраль Шебзухов.

Кроме того, Арашукову-младшему предъявлены обвинения в участии в преступной группировке по хищению природного газа и в давлении на свидетелей по своему делу.

Сенатор арестован судом до 30 марта и находится в СИЗО «Лефортово». Здесь он жалуется на еду, холодную воду и сокамерника-уголовника, которого просит заменить на более достойного.

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