В Москве осуждён боец MMA, одним ударом отправивший в кому студента из Дагестана

Хамовнический районный суд Москвы признал вину бойца MMA Анвара Батирова, избившего до комы студента Медакадемии имени Сеченова из Дагестана. Причиной для драки стала незначительная мелочь.

Скандальный эпизод заставил встрепенуться весь Дагестан. Трагедия произошла 12 мая на Андреевском мосту, рядом с Парком Горького. Боец смешанных единоборств Батиров с друзьями гулял по улице. Следствие подчёркивает, что хулиган «демонстрировал крайне агрессивное поведение». Анвар задирал и оскорблял прохожих, когда на глаза ему попался худенький, хрупкий 18-летний Амир Абумуслимов. Парень был студентом-медиком. Он приехал учиться в Москву чуть больше года назад и подрабатывал медбратом в хосписе.

Что произошло в роковой момент — доподлинно неизвестно. Очевидцы рассказывают, что юношу поносили и оскорбляли, унижая его достоинство. Сам пострадавший вспомнить ничего не смог. Следователям известно, что агрессор вдруг напал на студента и ударил его кулаком по голове.

Амир Абумуслимов был студентом МГМУ имени СеченоваФото: Социальные сети

— Я увидел потасовку между группой людей, — описывал случившиеся осуждённый. — Я увидел там одного знакомого. Побежал, спросил, что случилось. Он мне объяснил всю ситуацию — что тот парень (Амир, — прим.ред.) ударил одного из них и убежал. Я у Амира спросил: «Это было так?», он ответил: «Да». После чего я нанёс удар. Когда он упал, я ему оказал первую медицинскую помощь.

Амир впал в длительную кому. Четыре месяца врачи боролись за его жизнь. После этого мальчик сначала пришёл в себя, потом начал узнавать родных и разговаривать с отцом и матерью, переехавшими в Балашиху, чтобы быть ближе к сыну. Сейчас Амир Абумуслимов почти полностью восстановился, начал ходить и свободно общается с окружающими.

Избиение талантливого дагестанца вызвало широкий резонанс в социальных сетях республики. Возмущённые до крайности люди требовали самого жестокого наказания для дебошира, вплоть до смертной казни. В итоге Батирова нашла полиция. Собранные доказательства его причастности показались следователям неопровержимыми и дело передали в суд.

— Анвара Батирова признать виновным по статье «умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью» и назначить ему наказание в виде четырёх лет и трёх месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафом в 600 тысяч рублей, — цитирует приговор судьи пресс-служба Хамовнического райсуда.

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