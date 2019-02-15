В Дагестане задержали замглавы "дочки" "Газпрома"

15 февраля в Дагестане силовики задержали заместителя руководителя "Газпром межрегионгаз Махачкала" Даниялбека Багаутдинова. Как сообщил "Комсомольской правде на Северном Кавказе" собственный источник в правоохранительных структурах региона, на мужчину надели наручники в его рабочем кабинете.

Сейчас Багаутдинов находится на допросе. Следователи считают, что он причастен к хищениям газа, злоупотреблении полномочиями и причинении ущерба на 11 млн руб. После допроса будет подано ходатайство в суд о заключении замглавы под стражу.

Согласно имеющимся данным, Багаутдинов задержан в рамках расследования уголовного дела генерального директора "Газпром межрегионгаз Махачкала" Владимира Анастасова. Владимир Анастасов был арестован в начале ноября прошлого года. Он подозревается в хищении газа в особо крупном размере - на общую сумму более одного миллиарда рублей.

Напомним, в последнее время республики Северного Кавказа лихорадит от обилия уголовных дел, связанных с хищением голубого топлива. Все больше руководителей местных филиалов "Газпрома" покидают рабочие кабинеты в наручниках и оказываются в тюремных камерах.

Одно из самых громких задержаний связано с кланом Рауля Арашукова. "Газовый король" подозревается к хищении топлива на 30 миллиардов рублей, ради котрого он организовал ОПГ. Сейчас силовики задерживают всех, кто помогал Арашуковым проворачивать незаконные схемы обогащения.

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