Экс-главе Ессентуков вынесли обвинительный приговор за земельные махинации

На Ставрополье вынесли приговор бывшей главе Ессентуков Ларисе Писаренко и ее подчиненному, председателю комитета по муниципальной собственности. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевой прокуратуры, экс-чиновников приговорили к трем годам условно за превышение должностных полномочий.

Напомним, Лариса Писаренко с 11 февраля 2012 по 11 сентября 2015 года незаконно выдавала в аренду участки в рекреационной зоне Ессентуков, которые были предназначены для зеленых насаждений. Вместе со своим подчиненным она подделала документы, так чтобы эта земля могла использоваться под индивидуальное жилищное строительство.

Такую схему чиновники провернули с десятью наделами, которые были расположены в районе городского озера. Афера раскрылась при проверке. Против них было возбуждено 11 уголовных дел.

Кстати, когда Лариса Писаренко возглавляла Ессентуки, а она занимала этот пост в течение двух лет, к ее работе предъявлялись многочисленные нарекания от лица членов специальной комиссии краевой Думы Ставрополья. Проверяющим не понравилось, что деятельность муниципальных служащих упала до ноля и из-за плохой работы местных чиновников Ессентуки потеряли 288 миллионов рублей. Эту крупную сумму курорт потерял из-за ошибок в бухгалтерии и госзакупках.