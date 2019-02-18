Кабардино-Балкария, Ингушетия и Карачаево-Черкесия оказались на "дне" рейтинга по качеству жизни

Аналитики назвали регионы России с самым высоким и низким уровнем качества жизни. Традиционно, лучше всех в нашей стране живется в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, а тяжелее других приходится жителям республик Северного Кавказа.

По данным агенства "РИА рейтинг", в аутсайдерах остаются все те же Кабардино-Балкария ( 76 место), Ингушетия (82 место) и Карачаево-Черкесия (84 место). Всего в списке 85 субъектов РФ.

- "Новичком" в списке аутсайдеров оказалась Кабардино-Балкария, которая заняла место Чукотки. Отмечается, что снижение ее рейтинга связано не с ухудшением жизни в республике, а с ростом показателей у других регионов, - пишет "РИА Новости" со ссылкой на комментарий специалистов.

В отличие от своих соседей, Северная Осетия всего за год с 72 места "взлетела" на 65-е и стала одним из немногих регионов страны, что показали такой существенный рост. Дагестан также сменил 73 место на 69-е. А вот Чечня, наоборот, оказалась в 2018 году на 71 строчке, вместо 68-й годом ранее.

Ставрополье же осталось на почетном 22 месте и заняло строчку между Калужской и Челябинской областями.

Рейтинг, кстати, составляли на основе оценки инфраструктуры, экономики, и социальной сферы на местах. Данные о каждом из секторов специалисты брали у Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и из других открытых источников.