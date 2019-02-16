В Ингушетии чиновники «выбросили» 600 миллионов на фиктивное трудоустройство пятой части населения

Следственный комитет Ингушетии продолжает расследование крупнейшей афёры с «мёртвыми душами». Правоохранители возбудили уголовное дело против сговорившихся коррупционеров из четырёх государственных ведомств. Чиновники фиктивно устроили на работу пятую часть населения республики и исправно платили страховку за несуществующих работников. Таким образом бюджет потерял порядка 600 миллионов рублей.

— По данным следствия, в крупнейшей афёре принимали участие должностные лица министерства финансов Ингушетии, территориального фонда обязательного медицинского страхования, управления налоговой службы по региону и республиканского министерства здравоохранения. Они превысили полномочия и использовали их вопреки интересам государства, — сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе следственного управления СКР по Инушетии.

По данным следствия, фиктивное трудоустройство в семи госпредприятиях получили 64 363 человека. При том, что по данным Росстата в 2018 гоуд население горной республики составляло всего 301 477 жителей, получается, что чиновники с помощью подтасовок пристроили 21,3% всего населения Ингушетии.

Теперь оказалось, что на каждого фиктивно трудоустроенного гражданина из фонда обязательного медицинского страхования выплачивались отчисления. Таким образом бюджет и потерял порядка 600 миллионов рублей.

Под уголовное преследование в полном составе попало и руководство госпредприятий, участвовавших в коррупционной схеме. Это верхушка ГУПов «Зори Кавказа», «Малгобекское», «Нестеровское», «Атлас», «Насыр-Кортское», «имени Серго Орджоникидзе» и «Магас».

Правоохранители собирают документальные доказательства причастности чиновников государственных ведомств к крупнейшей афёре с «мёртвыми душами» в истории Ингушетии. Расследование по уголовным делам о служебных подлогах и превышении служебных полномочий продолжается.

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