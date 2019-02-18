В Чечне две девушки обесчестили соседку ножницами

В Чечне две подруги замыслили обесчестить подругу за оскорбление матери: в итоге разборка закончилась кровопролитием. История произошла в столице республики — Грозном.

Как сообщил «Комсомольской правде на Северном Кавказе» информированный источник, всё случилось на выходных. Две знакомые повздорили в телефонной беседе. В разгар ссоры одна из девушек максимально нелестно высказалась о матери другой. Поруганную честь родителей истинная дочь Кавказа простить, конечно же, не смогла.

Чтобы отмстить, она замыслила обесчестить знакомую. Для этого, согласно традициям, нужно было остричь соперницу. Заручившись поддержкой близкой подруги, оскорблённая горянка решила подкараулить несчастную возле дома.

Не смутило мстительниц даже то, что соперница подъехала на машине вместе с детьми. Разъярённые женщины напали на неё. Завязалась драка. Пострадавшей частично удалось спасти свои локоны, но она получила несколько рваных ран. В панике покидая место нападения, она попала в ДТП, протаранив несколько стоявших на парковке машин. Ощутимые повреждения получили Chevrolet, Toytota и «Лада Приора».

Стоит отметить, что официальные ведомства опровергли информацию. Комментируя ситуацию, в управлении МВД Грозного сообщили, что заявления о подобном нападении к ним не поступало.

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