Когда очень хочешь замуж: дагестанки устроили жестокую драку за букет невесты

В Дагестане романтическая свадебная традиция закончилась жестокой дракой. Если обычно на подобных мероприятиях разборки устраивают подвыпившие мужчины, то в этот раз отличились две девушки.

На видеоролике с праздника, который опубликовали все крупнейшие паблики республики, видно, как невеста в ресторане собирается бросать в толпу свой букетик. За ее спиной, как и положено по традиции, собрались все гости, которые еще не вступили в брак. Примечательно, что большинство из них оказались мужчинами. Но нашлось в этой толпе и место для нескольких девушек.

Когда одна из героинь ролика все же поймала брошенный невестой букет, ее конкурентка бросилась отбивать заветные цветы. Девушки вцепились в букет и ни одна из них не хотела отпускать его. Дошло до того, что гостьи повалились на танцпол и начали кататься по ресторану, не оставляя попыток одолеть одна другую. По словам присутствующих на свадьбе мужчин, представительницы прекрасного пола не ограничились перетягиванием роз, но и оттаскали друг друга за волосы, даже побили друг друга локтями и ногами.

В итоге соперниц растащили по разным углам мужчины. Букет, вернее то, что от него осталось, все же отбила та самая девушка, которая честно его поймала. Вот только в пылу сражения красавица потеряла обувь, но это ее мало волновало. Главное - теперь она точно знает, что выйдет замуж!

В социальных сетях этот ролик уже успел набрать несколько сотен просмотров и возмущенных комментариев. Подписчики дагестанских пабликов считают поведение девушек непозволительным и позорящим республику.

- Таких женщин вообще нельзя пускать на подобные мероприятия. Выпьют шампанского и не могут себя контролировать. На месте их отцов и братьев я бы закрыл обеих дома и не выпускал в приличное общество.

- Какой позор! И они называют себя девушками? Ведут себя хуже пьяных мужиков. Очень надеюсь, что они не дагестанки, а просто приезжие гостьи.

- Да, видно, что девушкам очень хочется выйти замуж. Вот только кто таких возьмет? Это же позор для мужа на всю его жизнь!