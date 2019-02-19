Кредитный портфель ВТБ на Ставрополье, КБР и Дагестане превысил 60 млрд рублей

Кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ на Ставрополье, в Кабардино-Балкарской Республике и Республике Дагестан по итогам 2018 года увеличился на 15% и составил 61 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель банка за 2018 год увеличился на 22%, до 30,6 млрд рублей. Почти половину от данного объема составили кредиты наличными - 16 млрд рублей (+39%). Ипотечный портфель на отчетную дату достиг 10,6 млрд рублей (+7%).

Портфель привлеченных средств физических лиц вырос на четверть и составил порядка 28 млрд рублей, при этом объем срочных депозитов в нем - 22 млрд рублей (+34%). За 2018 год банк выдал населению данных регионов 16,7 млрд рублей заемных средств – на 35% больше, чем за 2017 год. Более 60% от данной суммы – 10,3 млрд рублей – составили выдачи кредитов наличными (+39% к показателю 2017 года). Объем выдачи ипотеки по итогам года составил 4,8 млрд рублей (+36%), автокредитов – 1,6 млрд (+13%).

Корпоративный кредитный портфель за прошедший год увеличился на 10%, до 30,3 млрд рублей. До 2 млрд рублей вырос документарный портфель в сегменте среднего и малого бизнеса. Портфель пассивов в данной сфере составил 16,3 млрд рублей, из них объем средств, привлеченных до востребования, - 4,9 млрд рублей, срочные депозиты - 11,4 млрд рублей. Всего за прошедший год объем выданных кредитов предприятиям региона составил 45,5 млрд рублей.

Александр Дыренко, управляющий банка ВТБ в Ставропольском крае, Республике Дагестан и Кабардино-Балкарской Республике, подчеркнул:

- По итогам прошедшего года нам удалось достичь значительных результатах в развитии бизнеса в регионах СКФО. Уверен, что во многом это связано с объединением розничной и корпоративной сетей, которое способствовало улучшению качества обслуживания наших клиентов.

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