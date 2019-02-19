2019-02-19T13:15:12+03:00
Общество

Кредитный портфель ВТБ на Ставрополье, КБР и Дагестане превысил 60 млрд рублей

В 2018 году банк выдал населению трех регионов на 35% больше заемных средств, чем в 2017-м
Поделиться:
Кредитный портфель ВТБ на Ставрополье, КБР и Дагестане по итогам 2018 года вырос на 15 процентовКредитный портфель ВТБ на Ставрополье, КБР и Дагестане по итогам 2018 года вырос на 15 процентов
Изменить размер текста:

Кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ на Ставрополье, в Кабардино-Балкарской Республике и Республике Дагестан по итогам 2018 года увеличился на 15% и составил 61 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель банка за 2018 год увеличился на 22%, до 30,6 млрд рублей. Почти половину от данного объема составили кредиты наличными - 16 млрд рублей (+39%). Ипотечный портфель на отчетную дату достиг 10,6 млрд рублей (+7%).

Портфель привлеченных средств физических лиц вырос на четверть и составил порядка 28 млрд рублей, при этом объем срочных депозитов в нем - 22 млрд рублей (+34%). За 2018 год банк выдал населению данных регионов 16,7 млрд рублей заемных средств – на 35% больше, чем за 2017 год. Более 60% от данной суммы – 10,3 млрд рублей – составили выдачи кредитов наличными (+39% к показателю 2017 года). Объем выдачи ипотеки по итогам года составил 4,8 млрд рублей (+36%), автокредитов – 1,6 млрд (+13%).

Корпоративный кредитный портфель за прошедший год увеличился на 10%, до 30,3 млрд рублей. До 2 млрд рублей вырос документарный портфель в сегменте среднего и малого бизнеса. Портфель пассивов в данной сфере составил 16,3 млрд рублей, из них объем средств, привлеченных до востребования, - 4,9 млрд рублей, срочные депозиты - 11,4 млрд рублей. Всего за прошедший год объем выданных кредитов предприятиям региона составил 45,5 млрд рублей.

Александр Дыренко, управляющий банка ВТБ в Ставропольском крае, Республике Дагестан и Кабардино-Балкарской Республике, подчеркнул:

- По итогам прошедшего года нам удалось достичь значительных результатах в развитии бизнеса в регионах СКФО. Уверен, что во многом это связано с объединением розничной и корпоративной сетей, которое способствовало улучшению качества обслуживания наших клиентов.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Великая Россия» в законе: экспертиза не нашла экстремизма в картине Васи Ложкина
Художник сделал ироничную карту Евразии, на которой написал, как якобы называют жителей ближнего зарубежья в России. Это вызвало споры в Роскомнадзоре, Минюсте, прокуратуре и суде
Людмила Полянова: Если школьник не станет гражданином, ему все равно — помогали татары захватывать Крым или освобождать его от немцев!
Психоаналитик, директор центра психологической поддержки «Личность» прокомментировала «КП» скандал с учебником истории в Крыму
Новости 24
На Ставрополье напали на иностранца-дальнобойщика из Турции
В Дагестане оцепили дом с боевиками
В Ессентуках у девушки украли кольцо с бриллиантом за полмиллиона
Жители семи районов Дагестана остались без света из-за урагана
Сотрудники СКР по Ставропольскому краю навестили в больнице ветерана Великой Отечественной
В Ингушетии официально прокомментировали слух о смерти пациента в больничном лифте
В Ставрополе за 248 млн рублей отреставрируют "Театр кукол"
В Чечне без света остались больше 20 тысяч человек
В ДТП под Пятигорском погибла девушка
Военно-Грузинская дорога закрыта из-за сильного снега
В Дагестане завели уголовные дела против директоров пяти школ
В Дагестане бывшему главе района светит срок за ущерб в 34 миллиона
ДТП с "Мерседесом" в Чечне: есть погибшие и пострадавшие
Страховщики Сбербанка запустили праздничные предложения для клиентов
На Ставрополье едва не сгорел ангар с 7 тысячами тюков сена
Бизнесмены из ОАЭ вложат 3,3 миллиарда в аэропорт Грозного
В Ессентуках ветром сорвало баннеры и повалило деревья
В Кисловодске мужчины под видом полицейских вымогали деньги у школьника
В ставропольской школе рухнул потолок
В Ессентуках выбрали лучшего воспитателя детского сада
В Ставрополе заметили элитный суперкар от Lamborghini
"Обидел сестру": ставрополец трижды ударил ножом в грудь 36-летнего парня