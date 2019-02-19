В Северной Осетии чиновники обокрали пенсионеров на 215 млн рублей

В Северной Осетии правоохранители выявили хищения в двух районных отделениях Пенсионного фонда республики. Украдено более 215 млн рублей, возбуждены уголовные дела. Об этом сообщил собственный источник «КП - Северный Кавказ» в правоохранительных структурах региона.

— Часть хищений произошла в Ирафском районе республики. Здесь украдены пенсионные выплаты на сумму свыше 7 млн рублей. По этому делу проходят семь участников организованной преступной группы. Трое из них — работники отделения Пенсионного фонда по Ирафскому району. Дополнительно возбуждены 62 уголовных дела по факту хищения пенсионных выплат, — сообщил собеседник «КП - Северный Кавказ».

Ещё девять уголовных дел касаются функционеров организации в Алагирском районе Северной Осетии. Здесь работники Пенсионного фонда похитили куда более внушительную сумму — 208 миллионов рублей.

По фактам хищений пенсионных выплат возбудили десять уголовных дел. Следователи собрали достаточно улик для дальнейшей передачи дела. Материалы переданы в Алагирский районный суд для рассмотрения по существу.

В отдельное производство выделено дело против руководителя Алагирского Пенсионного фонда. Следователи считают, что преступное сообщество действовало при его полном попустительстве. Против него составлено дело по статье «Халатность».