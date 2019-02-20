2019-02-20T10:06:35+03:00
Общество

На Ставрополье пройдут антитеррористические учения

Жителей Новоалександровского городского округа просят сохранять спокойствие
Виталий КЛИМОВ
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Жителей просят не создавать помех действиям правоохранительных органов, сохранять спокойствие и выдержку, не допускать паники и распространения ложной информацииЖителей просят не создавать помех действиям правоохранительных органов, сохранять спокойствие и выдержку, не допускать паники и распространения ложной информацииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С 20 по 21 февраля 2019 года оперативным штабом в Ставропольском крае на территории Новоалександровского городского округа проводится антитеррористическое учение.

- С 09 до 14 часов 21 февраля возможно ограничение движения личного транспорта и пешеходов на части территории города Новоалександровска, ограниченной руслом реки Расшеватка от улицы Жукова до улицы Ленина, улицей Ленина от русла реки Расшеватка до улицы Советская (включая территорию городского парка), улицей Советская от городского парка до улицы Жукова, улицей Жукова от улицы Советская до русла реки Расшеватка.

Просим в период проведения учения не создавать помех действиям правоохранительных органов, сохранять спокойствие и выдержку, не допускать паники и распространения ложной информации, - сообщили "КП" в Оперативном штабе в Ставропольском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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