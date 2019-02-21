В Киеве в честь Джохара Дудаева хотят назвать улицу

Чиновники мэрии Киева решили переименовать одну из городских улиц в честь первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева. Об этом на своей странице в социальных сетях написал муфтий Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов.

По информации священнослужителя, на данный момент это предложение уже поддержали в комиссии Киевской городской рады по вопросам градостроительства архитектуры и землепользования.

Если решение будет утверждено остальными ведомствами, то вскоре улица Искровская будет официально носить имя Джохара Дудаева.

Кстати, это не первый раз, когда в других странах скверы, площади и проспекты называют в честь первого президента Ичкерии. Улицы Дудаева в данный момент есть во Львове, в Стамбуле, Аммане и Анкаре, существу парк Джохара Дудаева в Вильнюсе и площадь его имени в Варшаве.

Новость о возможном переименовании улиц взбудоражила жителей Украины. Некоторые из них в социальных сетях пишут, что это абсолютно ненужная трата денег в сложившейся экономической ситуации. Другие же видят в этом прямой вызов, брошенный России, ведь Джохар Дудаев в 1990-е годы был лидером движения за отделение Чечни.