2019-02-21T12:57:56+03:00
Общество

В Киеве в честь Джохара Дудаева хотят назвать улицу

Местные жители отреагировали на эту идею неоднозначно
Алена БЕЛЯЕВА
Поделиться:
В Киеве может появится улица имени Джохара ДудаеваВ Киеве может появится улица имени Джохара Дудаева
Изменить размер текста:

Чиновники мэрии Киева решили переименовать одну из городских улиц в честь первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева. Об этом на своей странице в социальных сетях написал муфтий Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов.

По информации священнослужителя, на данный момент это предложение уже поддержали в комиссии Киевской городской рады по вопросам градостроительства архитектуры и землепользования.

Если решение будет утверждено остальными ведомствами, то вскоре улица Искровская будет официально носить имя Джохара Дудаева.

Кстати, это не первый раз, когда в других странах скверы, площади и проспекты называют в честь первого президента Ичкерии. Улицы Дудаева в данный момент есть во Львове, в Стамбуле, Аммане и Анкаре, существу парк Джохара Дудаева в Вильнюсе и площадь его имени в Варшаве.

Новость о возможном переименовании улиц взбудоражила жителей Украины. Некоторые из них в социальных сетях пишут, что это абсолютно ненужная трата денег в сложившейся экономической ситуации. Другие же видят в этом прямой вызов, брошенный России, ведь Джохар Дудаев в 1990-е годы был лидером движения за отделение Чечни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Нас разорить хотят!" В Самарской области квитанции за вывоз мусора выписали на маленьких детей, покойников и "мертвые души"
Регоператор пообещал все пересчитать. И разослать все оставшиеся счета - а их не получили больше половины жителей региона - до конца февраля
Геннадий Онищенко про возвращение вытрезвителей: "Как правило, эти люди попадают в вытрезвители, будучи больными алкоголизмом"
Экс-главсанврач страны и наш обозреватель - в эфире Радио «Комсомольская правда» - об инициативе Совета Федерации возродить в России отрезвляюшие заведения [аудио]
Новости 24
В Ставрополе засняли дуэль на палках между водителем и пешеходом
Против главы села в Дагестане возбуждено уголовное дело
На Ставрополье следователи нашли убийцу женщины по окурку
В Пятигорске 24 февраля отключат воду
Старший судебный пристав со Ставрополья заставлял подчиненных не работать
В Дагестане следователь за 100 тысяч рублей обещал "отмазать" участника драки
В Железноводске женщина-водитель сбила девочку, перебегавшую дорогу
В Дагестане миллиарды сенатора Керимова «пошли в дело»
Полицейские поймали водителя "Приоры", который прокатился по Крепостной горе
На Ставрополье почтальон почти год воровала алименты
На Ставрополье 92-летняя бабушка три дня пролежала на полу с инсультом
Ессентукские «моржи» посвятят Дню защитника Отечества тематический заплыв
Снегопад в Чечне отрезал от мира туристов
C 1 марта квартиры и дома в «Гармонии» станут дороже
В администрации Ессентуков наградили юных спортсменов
В Пятигорске застройщик украл у дольщиков 3,7 млн рублей
В Дагестане без света остаются около 30 населенных пунктов
Акробат из Ставрополя установил мировой рекорд
В Ставрополе водитель LADA Largus сбил ребенка на переходе
На Ставрополье пожар оставил без дома многодетную семью
В Невинномысске водитель автобуса насмерть сбил женщину
По делу Арашуковых арестован депутат городского собрания Махачкалы
Из-за сильного ветра в Каспийске балкон обрушился на припаркованные авто
В Дагестане опознали убитого боевика, готовившего крупный теракт
В Пятигорске три человека пострадали в ДТП
На Ставрополье напали на иностранца-дальнобойщика из Турции
В Дагестане оцепили дом с боевиками