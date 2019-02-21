2019-02-21T13:03:51+03:00
Общество

ВТБ увеличил выдачи кредитных продуктов через контакт-центр в 2,5 раза

Общий объем достиг рекордных значений - 600 млрд рублей
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ВТБ увеличил выдачи кредитных продуктов через контакт-центр в 2,5 разаВТБ увеличил выдачи кредитных продуктов через контакт-центр в 2,5 раза
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Основными драйверами роста стали кредиты наличными и ипотека. За год объем оформленных кредитов наличными через контакт-центр ВТБ превысил 500 млрд рублей. Этот показатель увеличился в 2,5 раза по сравнению с 2017 годом.

Банк удвоил объем выданных через контакт-центр ипотечных продуктов - с 63 до 127,7 млрд рублей. Таким образом, практически каждая пятая ипотечная заявка на кредит оформлена при участии сотрудников департамента клиентского обслуживания. Значительно выросли продажи кредитных карт - до 150 тыс. штук. Объем выданных автокредитов вырос в два раза, до 2,6 млрд рублей.

Ольга Цегельная, руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ, отметила:

- За прошлый год нам удалось нарастить объем продаж банковских продуктов через контакт-центр более чем вдвое. Это свидетельствует и о спросе на данный вид сервиса со стороны наших клиентов, и об успешной реализации наших новых проектов, а также высоком качестве обслуживания. При этом в конце года, в период максимального роста обращений, нам удалось сократить время ожидания ответа специалиста контакт-центра до 25 сек., что меньше средних рыночных значений. Всего за 2018 год контакт-центр ВТБ принял более 30 млн звонков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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