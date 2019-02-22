2019-02-22T11:35:52+03:00
Общество

Вузы СКФО ждут на учебу молодежь с инвалидностью

Получить всю необходимую для абитуриентов информацию можно в Call-центре РУМЦ Северо-Кавказского федерального университета
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Ограничения по здоровью - не преграда для поступления в вузы СКФООграничения по здоровью - не преграда для поступления в вузы СКФО
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Тяжелые заболевания или физические ограничения - не преграда для поступления в лучшие вузы Северного Кавказа. Убедиться в этом помогут в Call-центре Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Северо-Кавказского федерального университета (РУМЦ СКФУ).

Здесь предоставляют самую актуальную и полную информацию о порядке поступления, льготах и особых правах на получение высшего образования для молодежи с инвалидностью. Опытные консультанты Call-центра помогут разобраться, какие образовательные возможности созданы в СКФУ и его 20 вузах-партнерах по всему округу.

Есть ли в приглянувшемся университете условия для обучения лиц с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, соматическими заболеваниями? Предлагает ли вуз адаптированные образовательные программы, учитывающие индивидуальные возможности студентов? Могут ли абитуриенты с инвалидностью посещать профориентационные мероприятия? Поможет ли им вуз адаптироваться к учебе? Даст ли возможность участия в олимпиадах, конференциях, конкурсах профессионального мастерства и фестивалях? Поддержит ли студентов с инвалидностью в поисках работы после выпуска? Специалисты Call-центра готовы ответить на эти и многие другие вопросы.

По телефону «горячей линии» можно также получить информацию о Центре коллективного пользования специальными техническими средствами обучения при СКФУ. Лицам с инвалидностью расскажут, какое специальное оборудование будет в их распоряжении для облегчения процесса изучения материала и подготовки к занятиям.

Получить консультацию в Call-центре можно ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9 до 17 часов по телефону 8-800-707-84-67. Звоните и становитесь студентами лучших вузов СКФО!

ИСТОЧНИК KP.RU

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