Ставропольский школьник спас девочку от маньяка-убийцы

На Ставрополье 15-летний мальчишка спас маленькую девочку из лап психически неуравновешенного душителя. Теперь нападавшему светит принудительное лечение в диспансере для душевнобольных, а герой получил заслуженные лавры от следователей.

Страшная история произошла в декабре 2017 года. Школьник Тимур Каблахов возвращался из учбеного заведения. Он шел рядом с небольшой лесополосой в селе Подкумок под Кисловодском. Вдруг воздух разрезал истерический вопль ребёнка. Мальчишка оглянулся. Улица была пустынной — просить помощи не у кого. Крик повторился. Тогда он плюнул на смертельную опасность и рванул на звук.

— Я ни на секунду не задумался, не испугался, — цитирует героя пресс-служба следственного управления СКР по Ставропольскому краю. — Я знал, что нужно помочь, и больше думать было не о чем.

Пробежав около сотни метров, Тимур увидел двенадцатилетнюю девочку и такого же пацана, как и он, только покрупнее. На лице нападавшего отпечатались отвращение и ярость, а руки сжимались на горле жертвы. Школьник грубо окликнул маньяка. Увидев случайного свидетеля он полностью переменился, побледнел и бросился прочь.

Гнаться за душителем герой не стал. Он подбежал к несчастной — девочка была жива, хоть и тяжело дышала. Мальчик помог ей подняться и проводил до дома, где рассказал о случившемся старшим.

Герой получил заслуженные лавры от Следственного комитета. Фото: СУ СКР по СК

— Родители обратились в правоохранительные органы, преступника поймали. Оказалось, что это такой же 15-летний школьник, — рассказала «КП - Северный Кавказ» старший помощник руководителя управления краевого Следкома Екатерина Данилова. — Однако установить мотивы нападения было крайне сложно. С ним долго работали следователи, пока не выяснилось, что подросток страдает тяжёлым психическим заболеванием маниакального характера.

Насиловать свою жертву юноша не хотел. Его единственной целью в роковой вечер было убийство. Выяснив подробности и собрав улики, следователи передали уголовное дело в суд.

— Тюремное заключение в данном случае ему не грозит. Учитывая, что невменяемость подозреваемого доказана, вероятнее всего, он направится в психиатрическую больницу до полного излечения, — сообщили в пресс-службе.

В преддверии 23-го февраля следователи наградили и главного героя истории — Тимура Каблахова. Мальчишка получил благодарственное письмо и футбольный мяч с логотипом следственного управления. Подарок, по словам мальчика, он будет очень ценить, ведь после знакомства со следователями загорелся попасть в Следственный комитет и готовится к экзаменам для поступления на юридический факультет.