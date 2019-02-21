Кадыров расскзал, как Конор Магрегор должен был втоптать Кавказ в грязь

Рамзан Кадыров считает, что Конор Макгрегор должен был втоптать в грязь и унизить гордых жителей Кавказа. По словам чеченского лидера, поединок был устроен не просто так, а потоки оскорблений касались всех горцев. Рамзан Кадыров считает, что поединок, по задумке, должен был закончиться победой ирландца и показать слабость народов Кавказа.

— У Хабиба, как вы знаете, был тернистый путь. Было все: и болтовня, и подлость, и оскорбления, и провокации... Все было сделано для того, чтобы наши ребята, а в их лице и весь Кавказ, были унижены и втоптаны в грязь, — написал чеченский лидер на своей странице «ВКонтакте».

Рамзан Кадыров подчёркивает, что, несмотря на то, что эти планы с треском провалились, пренебрежительное отношение к горцам до сих пор налицо. Ярким примером этого глава Чечни считает решение Атлетической комиссии штата Невада, которая занималась разбором потасовки, случившейся после боя Хабиба и Макгрегора. Оба спортсмена приняли активное участие в драке. Несмотря на это, дагестанца заставили заплатить 500 тысяч евро, а ирландца — всего 50 тысяч. И пусть горный «Орёл» был зачинщиком потасовки, но разница в десять раз никак не отражает реального положения вещей.

Хабиб Нурмагомедов показал, почему горцев не сломитьФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Посмотрите на чудовищную несоразмерность наказания, присуждённого нашему бойцу и этому чванливому ирландцу-провокатору Конору Макгрегору! Однако, далеко идущие планы западных кавказофобов не удались. Безоговорочная для Хабиба и позорная для Конора победа была блестяще одержана, а те, кто исподтишка нанес оскорбления в адрес родителей и нашей религии получили по заслугам. Наши парни наглядно показали, что даже все деньги и вся слава мира для кавказцев ничтожны, когда речь заходит о вере, достоинстве и чести, — заявил Кадыров.

Чеченский лидер уверен, что эта история станет гордостью и прекрасными примером для юношей Северного Кавказа.

— Они продемонстрировали всем, что сила духа до скончания века будет несоизмеримо выше любой мышечной массы, даже если её величина будет необъятной. И у меня нет ни малейших сомнений в том, что, и Хабиб, и пострадавшие от той же несправедливости его друзья Абубакар, и Зубайра, хоть сию минуту, могут отобрать бойцовский пояс любого достоинства у самого сильного соперника. И сделают это так, что ими будут восхищаться не только верные друзья, но и достойные враги. Как говорил мой дорогой Отец Ахмат-Хаджи: «Да восторжествует справедливость!», — резюмировал Рамзан Кадыров.

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