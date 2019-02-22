2019-02-22T16:22:18+03:00
Происшествия

В Пятигорске дед едва не подорвал целую многоэтажку

Жильцы думают, наказывать соседа или нет
Евгения СОКОРЕВА
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Специалисты из аварийной службы увезли опасную находкуСпециалисты из аварийной службы увезли опасную находкуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жители Пятигорска рассказали в соцсетях, что в одной из многоэтажек города дед хранил в подвале карбид. В 100 кг бочке. Соседка рассказала, что ее смутил специфический запах, не похожий на газ, но очень резкий. Пошла в подвал и онемела от увиденного. Оказалось, что прорвало трубу и после контакта карбида с водой выделился ацетилен. Очень опасный тайник нашли ночью 20 февраля.

- Я курил на балконе и видел как толпились люди у 20 дома на улице 1-я Бульварная, - рассказал "КП" председатель из дома неподалеку. - Потом узнал, что нашли какие-то бочки с карбидом.

К счастью, находку вовремя достали и увезли специалисты из аварийной службы. Пожилой хозяин бочки признался, что в прошлом был сварщиком и карбид прятал в подвале как сырье для работы, а потом про него просто забыл.

Сейчас соседи решают, наказывать его или нет.

Отметим, что карбид кальция (CaC2) взрывоопасен именно при контакте с водой. А значит, не проснись жильцы от странного запаха, дом мог бы взлететь на воздух. Вспомните, как в детстве многие заталкивали карбид в бутылку с водой и с хохотом наблюдали за эпичным зрелищем. А теперь представьте, что могло произойти, замешай центнер этой гремучей смеси.

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В хлопнувшей в Челябинске бочке был карбид

МЧС работает на месте происшествия (ПОДРОБНЕЕ)

ИСТОЧНИК KP.RU

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