В Кремле арест Арашуковых не связывают с плохой работой властей Карачаево-Черкесии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что скандал с Арашуковыми еще не говорит о плохой системе управления в Карачаево-Черкесии. Журналисты задали вопрос, видят ли в Кремле проблемы административного характера в республике с учетом того, что сенатор от региона и его отец оказались преступниками, а ранее там осудили членов другого известного клана Каитовых, на что услышали, что "критического" в функционировании местных властей нет.

- Я не смогу ответить на ваш вопрос, потому что я не располагаю квалифицированной информацией на этот счет. Какие-то профессиональные комментарии могут быть предоставлены правоохранительными органами, - добавил также Песков, говоря о ситуации с Каитовыми.

Подробно говорить об аресте Рауфа и Рауля Арашуковых пресс-секретарь не стал, отметив, что это прерогатива сотрудников правоохранительных органов. Само рассмотрение дела представитель президента назвал "планомерной работой", а не какой-то там "кампанейщиной".

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