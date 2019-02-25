2019-02-25T11:38:14+03:00
Общество

ВТБ профинансировал проект компании «Интеринвест»

Банк установил кредитный лимит в размере 360 млн рублей на один год крупнейшему садоводческому предприятию Ставрополья
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ВТБ профинансировал проект компании «Интеринвест»ВТБ профинансировал проект компании «Интеринвест»
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ВТБ профинансировал проект ООО «Интеринвест» (бренд «Георгиевские сады»), крупнейшего садоводческого предприятия Ставропольского края. В рамках лимита 60 млн рублей банк предоставил на льготных условиях по программе Министерства сельского хозяйства РФ.

Заемные ресурсы компания направит на текущую деятельность и строительство системы капельного орошения в садах, расположенных на территории Александровского района Ставропольского края. Общая площадь угодий составляет 300 гектаров, срок реализации проекта - один год, а ориентировочная стоимость -130 млн рублей.

- «Георгиевские сады» являются крупнейшим производителем яблок на Ставрополье и обеспечивают жителей края продукцией круглый год. Рады, что с нашей поддержкой компания сможет реализовать свои планы и выйти на новый этап своего развития, - отметил Александр Дыренко, управляющий банком ВТБ в Ставропольском крае, Республике Дагестан и Кабардино-Балкарской Республике.

- Для нас реализация проекта позволит решить две важные задачи по мелиорации земель хозяйства. Во-первых, мы в 1,5 раза увеличим площадь орошаемых угодий. Во-вторых, строительство новой системы орошения позволит заменить старый основной водовод из Большого Ставропольского канала, подводящего воду к садам, и снизить тем самым потери воды, - прокомментировал Александр Буглак, директор ООО «Интеринвест». - Отмечу, что ВТБ стал для нас новым финансовым партнером, и необходимые средства, позволяющие воплотить в жизнь столь масштабные планы, предоставлены в оптимально короткие сроки.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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