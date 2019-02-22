«Никто не смеет трогать мою собачку»: ради чего ставропольцы идут на убийство

МЕЧТА СТАТЬ СЫЩИКОМ

— Когда в десятом классе я заявил родителям, что выбрал юридический, это повергло их в легкий шок. Ведь они мечтали, чтобы я, как и они, стал врачом. Но я с детства читал детективные романы и хотел быть сыщиком. Придумывал, как распутываю сложные дела. Меня захватывала сила интеллекта, щелкающего сложные загадки, — вспоминает старший следователь Ставропольского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Ставрополью Александр Мажаренко.

На третьем курсе юрфака Мажаренко пришел в Следственный комитет края на практику и уговорил следователя-куратора оставить его «мальчиком на побегушках». Работал бесплатно, ради опыта, чтобы потом было больше шансов устроиться. И такой шанс появился — его взяли на открывшуюся вакансию в Невинномысске.

— Я дежурил по отделу 31 января, — вспоминает Мажаренко свое первое серьёзное дело. — Около 10 вечера позвонили коллеги из полиции. Сказали, приезжай, поножовщина, труп. В квартире, где все случилось, была попойка. Убийца все отрицал и даже успел помыть и спрятать нож. Пришлось собрать все ножи и отправить на экспертизу. На ручке одного и нашли кровь убитого, и эту же кровь обнаружили на одежде убийцы. Кроме того, я заметил ссадину от ножа на его руке в ту ночь. Он сел на 13 лет.

Чтобы распутать дело, пришлось отправлять все ножи в криминалистическую лабораториюФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По словам Мажаренко, для начинающего следователя бывает тяжело выдержать и психологическое давление подозреваемых, и постоянные столкновения с ужасными картинами на месте преступления.

— Я до сих пор помню, как на меня орал этот убийца, — продолжает Мажаренко. — Но со временем я понял, как таких людей заставлять сотрудничать со следствием. Я стал хладнокровным, а в чем-то даже равнодушным. Поддаваясь эмоциям, сложно делать свою работу идеально.

ДЬЯВОЛ — В ДЕТАЛЯХ

— Доверительный тон срабатывает редко, — объясняет Александр особенности допроса подозреваемых. — Преступник готов лгать до последнего. Важно уметь объяснить ему, что его вина все равно будет доказана, а признание, возможно, облегчит участь. Когда ты заводишь человек в психологический тупик, то он понимает, что другого выхода, кроме как написать явку с повинной, нет.

Благодаря правильной тактике допроса Александру удалось раскрыть громкое похищение бизнесмена в Невинномысске.

— Трое друзей пригласили его на разговор под предлогом займа денег, — рассказывает Мажаренко сюжет реального детектива. — Когда сели в машину, ему приставили дуло автомата в спинке кресла и потребовали миллион. Он отказался. Тогда ему завязали глаза и отвезли в заранее подготовленную квартиру, где двое суток держали на одной воде. В итоге он согласился на выкуп.

По словам Мажаренко, на подозреваемых, кроме показаний пострадавшего, не было улик, а сами они все отрицали. Но во время следствия удалось узнать такие подробности преступления, которые позволили поймать преступников на противоречиях во время допроса.

— Самое главное — выдержать паузу. Ожидание допроса, страх разоблачения, незнание того, какие показания дал подельник — все это давит на преступника. А ломает его как раз неумение врать и противоречия в деталях. В случае с похищением бизнесмена третий допрошенный не выдержал. Поверил, что закадычные друзья его сдали и написал чистосердечное. После этого расколоть остальных было делом техники.

Старший лейтенант юстиции Александр МажаренкоФото: Личный архив героя публикации

ЗА МОЕГО ПЕСИКА — ЗАРЕЖУ

По статистике, преступник — это, как правило, безработный, не имеющий стабильных денег, злоупотребляющий алкоголем или наркотиками, но бывают и те, кто искренне не понимает степени ответственности за свои поступки.

— Самый трагический подобный пример в моей практике — 15-летняя девочка-наркокурьер. Очень добрая, кроткая, простая. Жила с бабушкой в ужасной бедности на одну ее пенсию. Она не понимала даже, насколько серьезно ее преступление. Получала 70 тысяч за закладки по всему городу. Сама к наркотикам даже не притрагивалась и не представляла, что они делают с людьми. Но теперь эта хрупкая и добросердечная девочка в колонии, — рассказывает Александр Мажаренко.

Бывали в практике следователя и убийства в отместку за жестокое обращение с животным.

— На допросе она кричала «никто не смеет трогать мою собачку!», — вспоминает Мажаренко женщину, зарезавшую сожителя за то, что тот швырнул собаку в стену. — Йоркширский терьер укусил его во время ужина, тот швырнул собаку, а хозяйка тем, же ножом, которым резала хлеб, не задумываясь ни на секунду, убила любовника. Созналась мне с легким сердцем и даже с радостью, что смогла защитить собаку.

По словам Александра, ему удается расследовать в среднем два дела в месяц.

— Главное, чтобы виновный не оказался на свободе и не совершил нечто еще более страшное, — описывает Мажаренко смысл своей работы. — Приходя домой и обнимая жену и дочь, я должен быть уверен, что сделал все от меня зависящее, чтобы они жили в безопасном и хорошем мире.