2019-02-22T14:14:31+03:00
Общество

В Москве дагестанский трансгендер по вызову напал на собаку своего клиента и поплатился

Рустам, он же Татьяна, предпочёл любовнику его пса и поплатился
Андрей ЗОБОВ
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Рустам М. пал жертвой преступной страсти к собаке клиентаРустам М. пал жертвой преступной страсти к собаке клиентаФото: Социальные сети
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Крайне противоречивая история произошла в Москве. Трансгендер по вызову пострадал от рук своего партнёра. Но позже оказалось, что причиной конфликта между уроженцем Дагестана и клиентом стала запретная страсть к собаке.

Как «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах, на днях в полицию обратилась 27-летняя красавица Татьяна Павлова, заявив, что её жестоко избил малознакомый любовник. В шок полицейских поверг паспорт девушки: на самом деле её звали Рустам М. и родился он в Дагестане.

Красавица Татьяна оказалась Рустамом Фото: Социальные сети

Красавица Татьяна оказалась РустамомФото: Социальные сети

На главный вопрос полицейских о причине драки шимейл (человек с внешними половыми признаками и мужчины и женщины, — прим.ред.) отвечать не торопился и в показаниях путался. Всё разрешилось, когда на допрос вызвали подозреваемого в избиении.

Николай Д. рассказал полицейским полную историю. Оказалось, что познакомился он с Татьяной на сайте знакомств. Мужчина был в курсе особенностей девушки, но это его даже привлекало. Поэтому, через некоторое время он пригласил её на романтический вечер за определённую плату.

Чтобы расслабиться, мужчины решили сначала выпить. После возлияний начались задушевные беседы. Транс и клиент понравились друг другу, после чего Николай удалился в душ. За 15 минут произошло страшное — транссексуалу приглянулась хозяйская собака и он напал на бедного пса, пытаясь изнасиловать животное. На визг страдающего пса выбежал хозяин. Николай защитил его от запретной страсти и избил транса.

Транссексуал напал на пса и попытался его изнасиловать Фото: Социальные сети

Транссексуал напал на пса и попытался его изнасиловатьФото: Социальные сети

Когда полицейские отошли от шока, завели два уголовных дела. На Николая — по статье «побои», а на Рустама за жестокое обращение с животными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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