Ставрополец завоевал всемирно известную фотопремию

Фотограф со Ставрополья выиграл премию Sony World Photography Awards-2019. Это самый разносторонний фотографический конкурс в мире, победителями которого признаются лучшие в своем деле мастера.

В этом году в нем поучаствовали представители 62 стран. Для каждого из государств определили только одного победителя. Среди всех фотографов России больше других выделился Сергей Щербаков из Невинномысска. Жюри поразил его загадочный снимок, снятый на улице в Гданьске. Это одна из 8 серийных фотографий, что были сделаны в старом городе.

Снимки победителей разместили на сайте World Photography Organisation. Фото: Сергей Щербаков

В живую работу можно будет оценить на выставке в Лондоне с 18 апреля по 6 мая, где кроме этого снимка развесят фото победителей из других стран-участников.

Кстати, удивительный снимок, покоривший судей, Щербаков включил в подборку с этими кадрами:

Фото: Сергей Щербаков

Фото: Сергей Щербаков

Фото: Сергей Щербаков