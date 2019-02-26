2019-02-26T17:26:19+03:00
Общество

Волки, снега и камнепады: в горах Северной Осетии, рискуя жизнью, работает 82-летняя почтальон

Больше полувека Екатерина Дзалаева остается преданной своему делу
Евгения СОКОРЕВА
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Тяжелую работу пенсионерка бросать не собираетсяТяжелую работу пенсионерка бросать не собирается
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В Северной Осетии в одном из отделений почты России в горном районе работает удивительная сотрудница. Екатерине Дзалаевой 82 года. И вот уже более 50 лет она в одиночку пешком проходит десятки километров, что опустить в ящик жителей Цейского ущелья газету по подписке, письмо или оставить на пороге посылку.

- Сперва я к 10 часам еду из поселка Мизур в Бурон. Когда почту привозят, рассортировываю. Часть раздам там же в Буроне - помогаю коллеге. Потом если попутка попадется - сажусь, нет - сама поднимаюсь дальше, - рассказала Екатерина Дзалаева корреспонденту "Комсомольской правды на Северном Кавказе". - Меня возит иногда почтовая машина, но когда дорога неважная, я их не заставляю. Такую ответственность не хочу на себя брать. Скользко, камнепад, снежные заносы... Лучше я сама потихоньку доберусь. В день 24 километра бывает прохожу. Домой возвращаюсь часам к пяти вечера.

И не только погода и горный рельеф усложняют и без того тяжелейшую работу пожилого почтальона. Женщина еще вспомнила, что однажды она удирала от волка!

- Несу посылку весом 11 кг. Смотрю, а на меня волк идет. Я испугалась и давай удирать. Залезла на опору, что была неподалеку. Села и жду. Благо, вскоре машина спускалась, и водитель услышал мой крик. Волка прогнали, а мне помогли слезть. Посылку я держала все время в руках, - продолжает Екатерина Дзалаева.

На вопрос о завершении полувековой карьеры с уходом на пенсию женщина повторяет одно: работу не бросит. Говорит, не хочет дома сидеть да и привыкла уже. Даже вслепую уже ходит - знает каждый камешек на своей тропе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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