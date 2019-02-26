В Ингушетии 62-летний чиновник поймал бандитов, грабивших его родное село

В Малгобекском районе Ингушетии глава села Сагопши помог полицейским поймать заядлых похитителей металлических отбойников.

С осени в селе по ночам пропадали ограждения, заборы и трубы. Чтобы, наконец, поймать неизвестных воров с поличным, глава села Курейш Цокиев собрал односельчан и вместе с ними устроил на преступников ночную засаду. О том, как все это было, глава Сагопши рассказал корреспонденту "Комсомольской правды":

- Никак не могли полицейские установить личность похитителей, да поймать их. Вот и отправился я с людьми и камерой ночного видения сам ловить воров. Раз ночью увидели у села чью-то "ГАЗель" и рядом - снятые отбойники. Мы поняли - это и есть воры. С ноября больше 130 метров отбойников у нас только украли! - говорит Курейш Макшарипович. - Их было трое, но схватили мы только водителя Магомеда Пешхоева. Он не решился бросить машину и бежать. Остальные же смогли сбежать в ночь.Выяснилось, что металлические отбойники преступники сдавали на металлолом.

Оказалось, что 62-летнему главе села не впервой ловить за руку преступников. Цокиев скромно отметил, что 18 лет проработал в милиции, потому-то и знает отлично, как поймать и вывести на чистую воду злоумышленников.

- Задержанный Пешхоев давно находился под наблюдением полицейских, но всякий раз уходил от ответственности. Но теперь ему не избежать наказания. Мы все засняли на видео. У нас еще свалка в селе есть, а там трубы и сетку тоже забрали. Думали местные, а это явно тоже постарался балбес Пешхоев. Хотя доказать его вину в данном случае уже невозможно, - добавляет руководитель Сагопши.

Задержанный вор сейчас в отделении полиции, куда его сдали сельчане. А сообщников преступника разыскивают стражи порядка.