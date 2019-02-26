Бортпроводник рейса "Махачкала-Сургут" уронил с трапа младенца

26 февраля после рейса "Махачкала-Сургут" во время спуска по трапу бортпроводник уронил на землю 5-месячную девочку. В авиакомпании "Победа" говорят, что их сотрудник хотел помочь пассажиру с ребенком, но на последней ступени трапа младенец внезапно выпал из люльки.

- Произошел несчастный случай. Компания компенсирует расходы на лечение ребенка, - добавили представители авиаперевозчика.

Уточняется, что при падении на асфальт малыш сломал нос и его сразу же увезли на лечение в местную больницу. В Уральском следственном управлении на транспорте СКР по этому случаю уже начали доследственную проверку.

- Устанавливаются обстоятельства случившегося, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, - рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ведомства. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

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