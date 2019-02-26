Ещё двух чиновников «Межрегионгаза» задержали по делу о хищении 30 миллиардов

Ряды руководителей отделений «Межрегионгаза» на Ставрополье стремительно редеют. Ещё двое высокопоставленных чиновников задержаны по подозрению в причастности к преступной группировке, создание которой вменяют «газовому королю» Северного Кавказа Раулю Арашукову.

Сегодня Следком объявил, что силовики провели обыски на 70 объектах в 22 муниципалитетах на территории Ставропольского края, Кабардино-Балкарии и Дагестана. Это принесло свои плоды — следователи нашли незаконные врезки на предприятиях, которые в обход «Газпрома» и его дочернего «Межрегионгаза» закупали ворованное голубое топливо у членов преступной группировки Арашукова.

С этим же, вероятно, связаны ещё два громких задержания.

— Под следствие попали бывший гендиректор «Ессентукской Теплосети» Замир Борисов, ныне занимающий пост заместителя директора по общим вопросам в АО «Газпром газораспределение Ставрополь». А также исполняющая обязанности директора филиала ООО «Газпроммежрегионгаз Ставрополь» в Минераловодском районе Ирина Валешная, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе Следственного комитета России.

Предполагается, что они были непосредственными получателями крупных сумм — оплаты за ворованный газ. В ближайшее время суд выберет меру пресечения для влиятельных чиновников.

Напомним, что два влиятельнейших члена клана Арашуковых были задержаны 30 января. «Газовый король» Рауль Арашуков, по мнению правоохранителей, был создателем преступной группировки, укравшей у «Газпрома» «голубое золото» на сумму около 30 миллиардов рублей. А его сын и сенатор Совета Федерации Рауф, помимо участия в ОПГ, фигурирует в двух уголовных делах как непосредственный заказчик убийств. Его жертвами в 2010 году стали предводитель молодёжного движения Карачаево-Черкесии Аслан Жуков и советник президента республики Фраль Шебзухов. Они мешали делавшему блистательную карьеру политику занять кресло премьер-министра КЧР.

По подозрению в хищениях на 30 миллиардов под следствие попал ряд руководителей «Межрегионгаза» на Северном Кавказе. Это Руслан Арашуков, Игорь Травинов, Николай Романов, Гузер Хашукаев и Алан Кятов.

Сейчас следователи занялись разработкой правоохранителей, которые могли прикрывать деятельность преступного сообщества Арашуковых. Обыски прошли в домах и кабинетах сразу нескольких высокопоставленных силовиков.

Кроме того, в розыск объявлены Уали Евгамуков и Умар Калмыков. Расследование продолжается.

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