2019-02-28T16:03:13+03:00
Общество

Министр из Чечни высмеял голливудского актера и пригрозил "отсечением голов"

Образ звезды Билли Портера в республике раскритиковали в пух и прах [фото]
Евгения СОКОРЕВА
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Сам актер признался, что просто захотел бросить вызов общественностиСам актер признался, что просто захотел бросить вызов общественностиФото: СОЦСЕТИ
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Удививший многих образ голливудского актера Билли Портера - на вручение "Оскара" он пришел во фраке-платье, разозлил министра культуры Чечни.

Эпатажную звезду Хож-Бауди Дааев высмеял в своем аккаунте в соцсетях, обозначив смешение женского и мужского "омерзительным" и "аморальным". А тех, кто это себе позволяет - людьми без совести, стыда, морали и достоинства.

В республике образ звезды Билли Портера раскритиковали в пух и прах Фото: СОЦСЕТИ

В республике образ звезды Билли Портера раскритиковали в пух и прахФото: СОЦСЕТИ

- Испокон веков наша культура, наши предки чётко выстраивали эти грани, правила и нерушимые устои между мужчиной и женщиной, и отсекали головы тем, кто пытался это нарушить, - возмутились в республике. - Но, к большому сожалению, сегодня на улицах городов величественного Кавказа можно увидеть "модный приговор'' вышеуказанным ценностям в виде использования атрибутов национальной мужской одежды на женском одеянии. Призываю, в первую очередь, молодежь братских республик Кавказа не допускать и всячески пресекать попытки внести в нашу культуру унизительные для нас нововведения.

Уроженцы Северного Кавказа высоко оценили критику и в комментариях к записи продолжают выражать солидарность по этому вопросу.

- Полностью поддерживаю! Не для этого наши предки передавали культуру и самобытность народа! Мужчина должен быть мужчиной! А девушка должна быть девушкой! Во всех смыслах этих слов! - высказался один из пользователей.

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Кстати, так возмутившее чеченского министра бархатное платье сшил победитель шоу "Подиум" дизайнер Кристиан Сириано. И в интервью журналисту женского журнала о моде сам Билли Портер рассказал, что именно этот наряд он выбрал, чтобы "пошатнуть статус-кво" и "бросить вызов типичным ожиданиям".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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