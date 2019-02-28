2019-02-28T17:32:37+03:00
Происшествия

Семь человек оказались погребены под лавиной в Карачаево-Черкесии

Одного из пострадавших уже спасли, спасательные работы продолжаются
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Хребет Дукка, где произошло ЧПХребет Дукка, где произошло ЧПФото: Алексей ДРОБОТОВ
Изменить размер текста:

Экстренное сообщение поступило из главного управления МЧС по Карачаево-Черкесии. Семь человек пострадали при сходе снежной лавины на хребте Дукка, в районе курорта Архыз. Один из туристов найден мёртвым, ещё один спасён и передан в руки медиков.

На место происшествия в срочном порядке вылетела группа из 4 сотрудников МЧС на вертолёте. Спасательные работы сразу принесли первые успехи — удалось спасти, спустить в посёлок и передать медикам одного из пострадавших. Через некоторое время обнаружили тело второго туриста. Он получил несовместимые с жизнью переломы и погиб. Поиски остальных членов группы продолжаются.

— Под снегом оказалась группа достаточно молодых и здоровых спортсменов-фрирайдеров. Они занимались экстремальными спусками с крутых отрогов. Обстоятельства трагедии неизвестны, но сход лавины могла спровоцировать их неосторожность, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Карачаево-Черкесии суд вернул прокурору дело о гибели ставропольских туристов в сауне
Ставропольский пенсионер выиграл в лотерею 7,2 миллиона
В Ессентуках новый детский сад построят раньше срока
Двое погибли в сгоревшей машине после аварии с грузовиком в Дагестане
Работники водоканала обобрали жителей Владикавказа на 150 млн рублей
Младшеклассники-вандалы изуродовали Крепостную стену в Ставрополе
На Ставрополье поймали вдрызг пьяного водителя
«ЕвроХим» намерен произвести 1 миллион тонн калия в 2019 году
На Ставрополье при столкновении автобуса и легковушки погибла женщина
В Северной Осетии потушили горящий завод
В Нальчике отменили режим КТО
Ессентукским спортсменам презентовали диагностическую базу
В Ессентуках строят котельную для жителей 5 многоэтажек
ДТП с микроавтобусом на Ставрополье: шесть человек попали в больницу
Матч «Арсенал» — ЦСКА пройдёт в Чечне и будет бесплатным
На Ставрополье нашли и передали родственникам документы о пропавших без вести солдатах
В Ставрополе хозяйка пометившего магазин пса устроила погром и покусала охрану
Прокурор из Дагестана вымогал многомиллионные взятки у чиновников
На Ставрополье задержана банда наркоторговцев, продававших наркотики через интернет
В Ставрополе крупное ДТП устроил водитель с шестидневным стажем вождения
В Ставрополе водителей маршруток проверили на пунктуальность
На Ставрополье госчиновница заработала миллионы на «мёртвых душах»
В Северной Осетии воры стащили сейф, но потерпели фиаско
В Ессентуках выберут самое креативное масленичное чучело
За оскорбление армии, полиции и власти России осудили экстремиста со Ставрополья
На Ставрополье снова обрушится штормовой ветер
Дагестанцы отсудили компенсацию за разбомбленные во время КТО дома
Корейские ортодонты проведут мастер-класс в Ессентуках
В Пятигорске грабитель с монтировкой избил работника автомойки