Семь человек оказались погребены под лавиной в Карачаево-Черкесии

Экстренное сообщение поступило из главного управления МЧС по Карачаево-Черкесии. Семь человек пострадали при сходе снежной лавины на хребте Дукка, в районе курорта Архыз. Один из туристов найден мёртвым, ещё один спасён и передан в руки медиков.

На место происшествия в срочном порядке вылетела группа из 4 сотрудников МЧС на вертолёте. Спасательные работы сразу принесли первые успехи — удалось спасти, спустить в посёлок и передать медикам одного из пострадавших. Через некоторое время обнаружили тело второго туриста. Он получил несовместимые с жизнью переломы и погиб. Поиски остальных членов группы продолжаются.

— Под снегом оказалась группа достаточно молодых и здоровых спортсменов-фрирайдеров. Они занимались экстремальными спусками с крутых отрогов. Обстоятельства трагедии неизвестны, но сход лавины могла спровоцировать их неосторожность, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в МЧС.