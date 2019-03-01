В Дагестане распустили второе собрание депутатов-бездельников

В Дагестане на сессии Парламента приняли решение о роспуске Собрания депутатов Унцукульского района. Еще в октябре суд уличил народных избранников в бездельничестве и постановил разогнать чиновников. Оказалось, что последнее заседание те провели 21 июня прошлого года. А по закону депутаты обязаны собираться для обсуждения рабочих вопросов каждые три месяца.

Как рассказал "Комсомольской правде на Северном Кавказе" пресс-секретарь Народного собрания Дагестана Уллубий Эрболатов, лишившись кресел, они уже не смогут больше входить в парламент республики.

- Причины роспуска могут быть разные. Но факт нарушения закона об обязательном проведении заседания каждый квартал остается фактом, - сказал Эрболатов. - По распоряжению главы Владимира Васильева суд постановил распустить собрание и парламентарии проголосовали поддержать это решение.

Отметим, что зампред Народного собрания Дагестана Махмуд Махмудов был против этого и попытался убедить коллег, что лишить мандата депутатов Унцукульского района хотят политически заинтересованные лица. Впрочем, высказаться до конца заместителю не позволил руководитель Собрания Хизри Шихсаидов, который прервал заступническую речь зама и попросил продолжить голосование.

Напомним, что за неделю это уже второй такой случай. Ранее глава Дагестана распустил собрание депутатов села Ленинаул. По той же причине из-за регулярного пропуска заседаний.

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