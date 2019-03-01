Пешком 2 тысячи километров: Мужчина сбежал из рабства в Ставропольском крае и дошел до Челябинска

В Челябинской области на трассе инспекторы ГИБДД нашли мужчину - на обочине он грелся у костра. Одет был не по сезону, подошва на обуви стерта до кожи.

Полицейским тот представился Владимиром Смускиным, 38 лет. Уже в отделении он подробно рассказал, что преодолел больше 2 тысячи км пути. Пешком со Ставрополья!

Мужчина рассказал, что сам сирота и идет по дорожным знакам, спасаясь бегством из рабства. Мол, отправился на заработки на Ставрополье с Амура. Несколько месяцев проработал в селе Ивановском строителем. Жил в гараже, что выделили как комнату хозяева-цыгане. Трудился пару недель рабочим, но затем отделочные работы заменила обязанность клянчить деньги на улице. Зарплату мучители больше не платили, а документы отобрали.

Он признался, что трижды пытался сбежать. Но хозяева всякий раз ловили его, возвращали да еще и били за непослушание.

- После опроса в отделении его привезли к нам в "Центр социальной адаптации граждан" в Златоусте. Но уже через три часа он уехал в Новосибирск. Говорил, друг его там ждет с работой, - рассказала "Комсомольской правде на Северном Кавказе" замдиректора Центра Ольга Гречкина. - Выглядел очень уставшим, но от душа и ночлега отказался. Сказал: "Хочу домой". Мы ему в дорогу дали еду. До Новосибирска обещал добраться попутками, электричками, автобусом. Владимир успел немного скопить, пока ему по первой платили.

О родне, со слов, Ольги, мужчина говорил очень неохотно. Упомянул только, что есть у него брат и сестра, но им неинтересна его судьба. Впрочем, в полиции достоверность слов Смускина ставят под сомнение:

- Мне кажется, многое насочинял, - признался майор полиции из ОМВД России по Златоустовскому городскому округу Евгений Ярушин.

Сомнения объясняют отказом Владимира писать заявление и принимать хоть какую-нибудь помощь от правоохранителей и общественников. Ранее Смускин привлекался к ответственности за кражу. Сейчас за ним не числится никаких правонарушений.

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