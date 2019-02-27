Ставрополец выставил на продажу часть сверхсекретного советского истребителя

В списке объявлений на популярном интернет-ресурсе заметили необычное предложение от жителя Ставрополя. Вечером 26 февраля житель города Николай Владимиров оставил объявление, что ищет продает подвесной топливный бак от истребителя МиГ-23!

Эту часть самолета он оценил в 20 тысяч рублей. Стоит отметить, что сверхсекретный самолет этот в 1989 году произвел фурор в мире, когда пролетел над Западной Европой, не будучи замечен ни одним радаром стран НАТО.

Скрин-фото: сайт объявленийФото: Евгения СОКОРЕВА

В приложению к "товару" владелец написал, что авиационный бак - алюминиевый, в состоянии как неприкосновенный запас (НЗ), длинной около 5 метров и емкостью 1 тонна. Использовать его хозяин предлагает как емкость для воды или бензина.

О том, где хранится часть легендарного советского многоцелевого истребителя третьего поколения и как она вообще попала к жителю Ставрополя, корреспонденту "Комсомольской правды" рассказал сам Николай.

- У меня отец служил в ВВС. В военной части еще в 1993 году этот бак списали и он забрал его себе. С 94-го уже после увольнения отца валялся на даче. Вот решили теперь пустить в дело, вдруг кому и пригодится. Сейчас его храним в гараже под домом, - спокойно ответил парень.

Любопытное объявление Николай разместил в разделе "Для дома и дачи". Поэтому сайт советует гостям рассмотреть его вместе с новостями о продаже канистр, баков, бочек и прочих "гражданских" емкостей.