2019-02-27T12:54:27+03:00
Происшествия

Посетитель шашлычной расстрелял дагестанского бойца смешанных единоборств

Ахмед Гасанов вмешался в конфликт в кафе в Ивановской области
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Представители клуба отмечают, что последний год спортсмен мало тренировался и давно уже не выступал на чемпионатахПредставители клуба отмечают, что последний год спортсмен мало тренировался и давно уже не выступал на чемпионатахФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В субботу, 23 февраля, бойца ММА из Дагестана убил посетитель шашлычной. Преступление произошло в селе Тейково Ивановская области.

30-летний Ахмед Гасанов ввязался в конфликт, вспыхнувший в заведении. Один из оппонентов от разговоров на повышенных тонах перешел к угрозам расправы, а после принес охотничье оружие и расстрелял спортсмена.

Следователи насчитали у Гасанова несколько огнестрельных ранений - на голове, теле, руках и ногах.

- Задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 33-летний местный житель. В ближайшее время планируется обращение в суд с ходатайством об его аресте, - добавили в СКР по Ивановской области.

В официальной группе Fightmafia MMA в Тейково в связи со случившимся опубликовали фото Ахмеда Гасанова со словами скорби. Представители клуба отмечают, что последний год спортсмен совсем мало тренировался и давно уже не выступал на чемпионатах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Ставрополе хозяйка пометившего магазин пса устроила погром и покусала охрану
Прокурор из Дагестана вымогал многомиллионные взятки у чиновников
На Ставрополье задержана банда наркоторговцев, продававших наркотики через интернет
В Ставрополе крупное ДТП устроил водитель с шестидневным стажем вождения
В Ставрополе водителей маршруток проверили на пунктуальность
На Ставрополье госчиновница заработала миллионы на «мёртвых душах»
В Северной Осетии воры стащили сейф, но потерпели фиаско
В Ессентуках выберут самое креативное масленичное чучело
За оскорбление армии, полиции и власти России осудили экстремиста со Ставрополья
На Ставрополье снова обрушится штормовой ветер
Дагестанцы отсудили компенсацию за разбомбленные во время КТО дома
Корейские ортодонты проведут мастер-класс в Ессентуках
В Пятигорске грабитель с монтировкой избил работника автомойки