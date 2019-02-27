Посетитель шашлычной расстрелял дагестанского бойца смешанных единоборств

В субботу, 23 февраля, бойца ММА из Дагестана убил посетитель шашлычной. Преступление произошло в селе Тейково Ивановская области.

30-летний Ахмед Гасанов ввязался в конфликт, вспыхнувший в заведении. Один из оппонентов от разговоров на повышенных тонах перешел к угрозам расправы, а после принес охотничье оружие и расстрелял спортсмена.

Следователи насчитали у Гасанова несколько огнестрельных ранений - на голове, теле, руках и ногах.

- Задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 33-летний местный житель. В ближайшее время планируется обращение в суд с ходатайством об его аресте, - добавили в СКР по Ивановской области.

В официальной группе Fightmafia MMA в Тейково в связи со случившимся опубликовали фото Ахмеда Гасанова со словами скорби. Представители клуба отмечают, что последний год спортсмен совсем мало тренировался и давно уже не выступал на чемпионатах.