Муфтият Дагестана требует ввести цензуру из-за «порноспектакля» в Махачкале

В Дагестане продолжается скандал, вспыхнувший из-за спектакля «Охота на мужчин». Муфтият республики предложил ввести цензуру, чтобы запретить все постановки с элементами непростительной для мусульманина эротики и поцелуями.

— Бесконечная хвала Аллаху за то, что наш народ сохранил духовный иммунитет и способен отличать мерзкое, плохое от хорошего. Хвала Всевышнему, что богомерзкое вызывает у нас чувство осуждения и гнев, — считает имам центральной Джума-мечети в городе Махачкале, заведующий отделом фетв Муфтията Дагестана Зайнула-хаджи Атаев.

Возмущению дагестанцев действительно нет предела. После того как скандальное видео с откровенной сценой из спектакля прокомментировал Хабиб Нурмагомедов, приезжавшие на гастроли в Махачкалу московские актёры завалены угрозами расправы.

— Мы крайне обеспокоены и огорчены тем, что некоторые люди абсолютно не считаются с религиозными чувствами своего народа. Не сообразуясь с нормами высокой нравственности и морали, организуют такие спектакли. Но ещё больше удручает тот факт, что у этого перформанса нашлись зрители, которые аплодировали, выкрикивали «браво» и даже дарили цветы, — сетует Зайнула-хаджи Атаев.

В духовном управлении мусульман считают спектакль «культурной диверсией, направленной на деградацию дагестанского общества». И единственный выход видят в введении цензуры.

— Призываем все компетентные органы и организаторов считаться с религиозными чувствами верующих и подвергать цензуре все культурные программы, которые вы собираетесь организовывать у нас в республике, — резюмировал Атаев.

Несмотря на стремление духовных лидеров Дагестана, цензурировать мероприятия на правовой основе не получится.

— К сожалению, у нас нет возможности ввести такой закон на светском уровне, в правовом поле. Но мы обязаны посеять эту мысль в умах людей и сделать её культурной нормой. Такая цензура необходима для создания здорового общества, — пояснили «Комосомольской правде на Северном Кавказе» в Муфтияте.

Кардинально противоположного мнения придерживается большинство россиян. Пользователи социальных сетей поддержали актёров «Охоты на мужчин» в социальных сетях. Многие высказывались о спектакле комплиментарно и подчёркивали, что никакой «порнографии» в постановке не нашли.

Отдельно досталось Хабибу Нурмагомедову, ставшему флагманом скандала. Пользователи в шутку прозвали его «театральным критиком смешанного стиля», намекая на некомпетентность бойца в сфере искусства и наваяли кучу мемов, подчеркивающих двойственность позиции спортсмена.

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