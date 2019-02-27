В Дагестане уволены с работы десятки врачей с лже-инвалидностью

В Дагестане закрыли три филиала территориального бюро медико-социальной экспертизы. В пресс-службе администрации главы и правительства республики объясняют, что работу приостановили из-за отсутствия лицензии.

- Еще у трех филиалов лицензии были обновлены, - утверждает врио руководителя БМСЭ Шамиль Рамазанов.

При этом на совещании с главой региона отметили, что после проверки 136 дел по инвалидности среди их же сотрудников бюро выявили лжеинвалидов. И десятки врачей были тут же уволены.

- После анализа этих дел 27 сотрудников были уволены, 6 - отправлено на пенсию по возрасту, 14 работников полностью либо частично реабилитированы (группу инвалидности сняли или понизили), 10 сотрудникам в связи с истечением срока очередного переосвидетельствования выплаты прекращены, - добавил Рамазанов на заседании 26 февраля, подчеркнув, что так удалось сэкономить порядка 1 млрд рублей.

Специалисты также сверили отчеты бюро по 260 тысячам медико-экспертным делам с информацией от Пенсионного фонда России и провели контрольные мероприятия еще по 15 тысячам таких свидетельств. По требованию правоохранителей провели судебную МСЭ в 270 случаях.

Напомним, что скандал вокруг территориального бюро медико-социальной экспертизы Дагестана связан, в первую очередь, с громким задержанием Магомеда Махачева. В должности руководителя он заправлял целой "бизнес-империей" по продаже свидетельств, из-за которых здоровым людям платили пособия по инвалидности. За один только 2017 год следователи насчитали порядка 300 случаев выдачи таких справок.

На незаконных выплатах Пенсионный фонд потерял не меньше 27 млн рублей. Но Махачев вместе с медсестрами, врачами-экспертами и регистраторами за пять лет преступной деятельности успели по-крупному заработать. За одну выписку о бессрочном присваивании инвалидности люди платили до полумиллиона рублей. А после возбуждения дела в республике нашли аж два села, где жили только инвалиды.

Кстати, место начальника медико-социальной экспертизы Махачеву купил брат экс-главы Дагестана Раджаб Абдулатипов. За 70 млн рублей. Поэтому оба сейчас находятся под следствием.

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