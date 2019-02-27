Российского ребёнка похитили из лагеря беженцев в Сирии

В Сирии похищен 11-летний российский мальчишка. Преступники шантажируют мать, но не торопятся называть условия возвращения ребёнка. В отчаянии, женщина обратилась за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову.

— Его похищают уже второй раз, — рассказала «Комсомольской правде» член Совета по правам человека при главе Чечне Хеда Саратова, входящая в рабочую группу по возвращению российских женщин и детей из зоны ближневосточного конфликта. — Сначала радикально настроенный отец в 2014 году забрал его из дома в Махачкале и увёз в Сирию. Он уехал воевать на стороне запрещённой на территории РФ террористической организации ИГИЛ, и хотел, чтобы сын узнал войну вместе с ним, несмотря на протесты матери. Вскоре он погиб и опеку над ним взяла женщина из Дагестана, ставшая, вскоре, ему самым близким человеком.

Но 21 февраля под покровом ночи 11-летнего ребёнка украли из международного лагеря для беженцев «Эль-Хол» в сирийской провинции Хасака. При этом его опекун уверена, что похитителем стали не террористы, а бывший охранник лагеря.

Похитители допрашивают российского мальчика, украденного в Сирии.

— Через некоторое время похитители записали видео, где спрашивает у ребёнка кто он и допытываются, хочет ли мальчишка вернуться к матери. Ролик они опубликовали в надежде найти её. Потом похититель нашёл номер и стал написывать матери. При этом никаких требований он не выдвигал. Просто шантажировал, а на вопрос «что вам нужно», отвечал уклончиво. Мы считаем, что он пытается набить цену за освобождение ребёнка, — рассказала Хеда Саратова.

Сейчас правозащитница и мать похищенного Нурьяна Ибрагимова пытаются найти влиятельного человека, который сможет помочь мальчику.

— Мы уже написали во все возможные организации, — рассказала Хеда Саратова. — А мама похищенного обратилась к Рамзану Кадырову с просьбой о помощи. Я знаю главу Чечни, он не сможет проигнорировать такую просьбу. Остаётся надеяться, что он найдёт способ вытащить ребёнка из лап похитителей.