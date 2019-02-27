Глава Дагестана прокомментировал скандальный «порноспектакль» в Махачкале

Глава Дагестана Владимир Васильев наконец нарушил молчание, прокомментировав резонансный скандал, уже вторые сутки сотрясающий республику. Возмущение самого влиятельного дагестанца в мире Хабиба Нурмагомедова, а вслед за ним и других жителей региона, вызвала постановка «Охота на мужчин». Гастрольный московский театр привёз её в качестве подарка на 23 февраля.

Важнейшее обсуждение состоялось на открытии Даргинского государственного музыкально-драматического театра в Избербаше.

— В последние дни в СМИ и в интернете развернулась широкая полемика вокруг одного театрального события. Казалось бы — это просто спектакль. Но по этому вопросу высказались многие, общественность раскололась на два лагеря. Кто-то категорически не приемлет подобные постановки и глубоко их осуждает, кто-то наоборот подчеркивает, что существуют разные формы выражения искусства, — заявил Владимир Васильев, выступая перед собравшимися на открытии деятелями культуры.

Тема комедии, где на сцене полуобнажённая актриса в чулках целует мужчину задела присутствующих. И, конечно, главу Дагестана спросили, почему он выбрал такую сдержанную линию поведения и никак не прокомментировал событие.

Хабиб осудил слишком откровенную сцену из постановки Охота на мужчин в Махачкале.

— Я не смотрел спектакль, поэтому мне очень трудно его оценивать. Но я вижу, что это кардинально важный вопрос для общественности. Вопрос культуры, по которому можно принимать декреты и законы. Поэтому в том, что мы здесь собрались, как говорят, воля Всевышнего. Мы можем поразмышлять на эту тему. И, конечно же, я, как дагестанец и глава республики, прислушаюсь к этому мнению, — заключил Владимир Васильев.

Напомним, что резонансный конфликт прокомментировали даже в Кремле. Дмитрий Песков подчеркнул, что авторы постановок должны учитывать исторические, культурные и религиозные ценности и особенности представителей разных национальностей. Ещё более радикальную позицию занял Муфтият республики, предложивший ввести цензуру, чтобы защитить нравственность дагестанцев.

Другим проявлением радикальной позиции стало то, что все члены труппы получили тысячи сообщений с угрозами расправы. Продюсер и актёр «Охоты на мужчин» Иван Жидков был вынужден принести публичные извинения за оскорбление, которое их постановка могла невольно нанести жителям Дагестана.

Не всё так радужно и в социальных сетях. Если в Дагестанском сегменте артистов и организаторов спектакля поливают грязью, то большинство простых пользователей поддержало исполнителей. Хабиб Нурмагомедов, первым заговоривший о безнравственности постановки, стал объектом едких шуток и героем мемов. Люди подчёркивали, что имеющий колоссальное влияние спортсмен не имел право оценивать спектакль, тем более если он его не видел.

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