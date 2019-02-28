2019-02-28T12:17:36+03:00
Происшествия

Боевиков из Ингушетии посадили на 80 лет

Военный суд вынес приговор пяти членам группировки ИГИЛ*
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: Архив-"КП"Фото: Архив-"КП"
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Северо-Кавказский окружной военный суд признал виновными пятерых уроженцев Ингушетии, обвиняемых в подготовке крупных терактов в Москве и республике.

Как члены ячейки запрещенной в России группировки ИГИЛ в ночь на 1 января 2017 года Саламхан Сампиев, Руслан Эсмурзиев, Хусен Китиев, Магомед Аматханов и Эльберт Харсиев планировали подорвать посольство Франции в столице и запугать, тем самым, население и власти России. Гособвинение настаивало на реальных тюремных сроках от 13 до 20 лет. Судья после рассмотрения представленных доказательств приговорила подсудимых почти к 80 годам заключения.

- Аматханов проведет за решеткой 20 лет, Сампиев и Эсмурзиев - по 17 лет, Харсиев - 13 лет, а Китиев - 12 лет, - сказали в пресс-службе суда.

Отмечается, что каждый играл свою роль. Аматханов (воевал на стороне боевиков в Сирии) и Сампиев несли ответственность за подготовку и совершение планируемых террористических акций. Эсмурзиев отвечал за сопровождение главаря ячейки (его уничтожили во время КТО в Ингушетии) и подбор конспиративного жилья. Харсиев обеспечивал постоянную связь через интернете с координаторами за рубежом, а Китиев также помогал в поиске надежного укрытия.

Расследование, напомним, длилось ни один год и задержали всех пятерых еще в 2016 году. Защита до последнего настаивала, что признания из подсудимых выбивали силой, а доказательства фальсифицировали.

Главарем у бандитов был некий Зубайри Саутиев. Из Сирии он через интернет завербовал их и еще нескольких жителей Ингушетии, которых ликвидировали при спецоперации в Назрани и селе Гази-Юрт три года назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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